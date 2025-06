Testpanel: acht tweakers gezocht om de Seagate Expansion Portable 2TB te testen

Het Amerikaanse Seagate bestaat alweer 43 jaar en is een toonaangevende leverancier op het gebied van (harde) schijven en dataopslag. Het bedrijf heeft inmiddels al meer dan 3 zettabyte aan opslagruimte verkocht. Ondanks dat steeds meer diensten naar de cloud gaan, blijven met name draagbare schijven een populaire productcategorie binnen het assortiment van Seagate.



Een van de series in het aanbod van draagbare schijven is de Expansion-reeks, met onder meer de Portable en Desktop. Tweakers Partners en Seagate organiseren een testpanel rond de 2TB grote draagbare harde schijf Expansion. Acht tweakers worden hiervoor geselecteerd. Kun jij wel wat extra opslagruimte gebruiken en lijkt het je leuk om deze schijf onder handen te nemen, meld je dan aan in de poll onderaan dit artikel.

Opslag voor onderweg

De Seagate Expansion Portable HDD is een compacte, draagbare schijf die bedoeld is voor onderweg. Met een gewicht van 159 gram en een omvang van 4,539in/115,3mm x 3,149in/80,0mm x 0,496in/12,6mm is deze harde schijf een compacte oplossing voor het meenemen van opslagruimte. Verder is de schijf plug&play en heeft hij geen externe voeding nodig. De Seagate Expansion Portable HDD 2TB wordt direct herkend door je pc, Mac of Chromebook, je hoeft dus niets te installeren of te configureren. De rpm van de hdd is 5400 en het cachegeheugen meet 16MB.

De Seagate Expansion is een compacte, draagbare schijf die bedoeld is voor onderweg.

Snelle toegang tot extra schijfruimte

De Expansion-reeks lijkt in veel opzichten op de One Touch-reeks die ook van Seagate is. Beide zijn ontworpen vanuit dezelfde filosofie: snelle toegang tot extra plug&play-schijfruimte. De Expansion Portable HDD, het model waar het testpanel mee aan de slag kan, is komt in vier varianten, met 1, 2, 4 en 5TB opslagcapaciteit.

Voor wie op zoek is naar permanente extra schijfruimte voor op kantoor of thuis, is er het desktopmodel, dat varianten kent met tot wel 20 terabyte opslagruimte. De One Touch-serie kent ook compacte hdd’s met een capaciteit tot en met 5TB, inclusief een gratis jaarabonnement op Mylio Create om foto’s te bewerken en te beheren. Voor desktopgebruik biedt One Touch de One Touch Hub met wachtwoordbeveiliging; ook deze is in varianten tot 20TB beschikbaar.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en test de Seagate Expansion Portable HDD 2TB

Tweakers Partners en Seagate geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Seagate Expansion Portable HDD 2TB. In totaal worden acht tweakers geselecteerd om deze portable schijf te testen. Word je geselecteerd, dan sturen we je de hardware toe. Na het testen schrijf je een recensie in de Pricewatch. Als bedankje voor de tijd en moeite die je in het reviewen steekt, mag je de harde schijf gewoon blijven gebruiken; je krijgt hem dus cadeau.

