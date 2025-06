Het volledige programma van de Meet-Up Privacy & Security is bekend

Op zaterdag 19 november vindt de Tweakers Meet-up Privacy & Security plaats, de laatste meet-up van dit jaar. In deze update vind je een toelichting op het programma. Wil je zeker zijn van een plek? Wees er dan snel bij om een kaartje te kopen.

In totaal hebben we drie keynotes, negen verschillende breakout-sessies en natuurlijk een borrel ter afsluiting; genoeg om je tussen 09.30 en 18.00 uur volledig onder te dompelen in het thema Privacy & Security. Je gaat onder andere horen hoe we Nederland cyberveilig houden, wat de balans is tussen privacy- en opsporingsbelangen bij Team Digitale Opsporing van de politie, internetcensuur in China, threat modeling en nog veel meer.

Daarmee ziet het schema voor deze dag er als volgt uit:

Kaartjes voor deze dag kosten twintig euro en je kunt ze aanschaffen via deze link. Voor dit tarief ben je de hele dag onder de pannen.

Er zijn veel sessies die we nog niet hebben toegelicht. Zoals de sessie van Wim van den Heijkant, mede-oprichter van KEA en Identity & Access Management Architect bij Havenbedrijf Rotterdam, over het beschermen van de vitale IT-infrastructuur van de Rotterdamse haven. Rotterdam heeft een van de meest hightech havens ter wereld, maar zonder deze hightech middelen komt de haven nagenoeg tot stilstand, met verstrekkende gevolgen voor veel meer dan het havengebied alleen. Aan bedreigingen geen gebrek. Waar begin je met de beveiliging van zo’n organisatie?

Toen wij jullie vroegen welk onderwerp niet mag ontbreken op deze meet-up, gaven veel mensen aan meer te willen weten over de verbetering van hun persoonlijke privacy. Niek de Wilde, mede-oprichter van Privacy Guides, komt jullie hier alles over vertellen. Privacy Guides is een non-profitorganisatie die er hard aan werkt om de beste informatie te leveren voor het verbeteren van je eigen privacy en security. De Wilde laat zien wat een threat model is en hoe het kan worden toegepast in je eigen situatie. Aan het eind is er ook een Q&A-sessie waarin vragen worden beantwoord en praktische tips worden gegeven waarmee je de volgende stap kun zetten in het verbeteren van je persoonlijke privacy.

Je organisatie groeit explosief. Hoe houd je een organisatie veilig waar elke maand nieuwe locaties en IT-teams bij komen? In zijn sessie vertelt Chris Blommendaal, Security Manager bij Jumbo, hoe hij door een hackersbril naar zijn eigen organisatie kijkt om de boel veilig te houden. Daarnaast gaat hij in op wat juist niet werkt en hoe je deze valkuilen kunt omzeilen.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je onder de pannen en krijg je twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25 procent korting via de link in het forum.

In het kort:

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 19 november 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro inclusief twee consumptiemuntjes