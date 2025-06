Hoe blijft Nederland cyberveilig? Leer erover op de Meet-Up Privacy & Security

Inmiddels kunnen de dagen worden afgeteld tot op zaterdag 19 november de deuren van Theater Gooiland in Hilversum worden geopend voor de Tweakers Meet-Up Privacy & Security. Heb jij al een kaartje?

Bij de aankondiging van deze Meet-Up hebben wij het kort gehad over de sessie van Team Digitale Opsporing van de Nationale Politie. Het is de hoogste tijd om hier wat verder op in te gaan.

De samenleving verandert en de digitale en fysieke wereld raken steeds meer met elkaar verweven. Dit leidt ook tot digitalisering van criminaliteit en van het politievak. Cybercrime neemt sterk toe, traditionele criminaliteit digitaliseert en digitale bronnen kunnen belangrijke gegevens bevatten voor het opsporingsonderzoek.

Hierdoor komt de politie voor nieuwe uitdagingen te staan, die ook leiden tot complexe juridische vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van technologie in opsporingsonderzoeken. Laura Pavias is juridisch adviseur Digitale Opsporing & Cybercrime. Zij vindt het maken van de vertaalslag en het leggen van verbinding tussen de technische, tactische en juridische aspecten binnen een opsporingsonderzoek een interessante uitdaging. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit de opsporing worden bezoekers van de Meet-Up door Laura meegenomen in de uitdagingen ten aanzien van digitale opsporing en cybercrime, waarbij de afweging tussen privacy- en opsporingsbelangen een belangrijke rol speelt.

Van cybercrime oplossen bij de politie gaan we naar cybercrime op nationaal niveau ten tijde van oorlog. Oorlogen zijn zeer complex, helemaal nu er ook een digitale component is waardoor ze niet enkel fysiek maar ook digitaal worden bevochten. Wat is de digitale component van de Russische invasie in Oekraïne? Sluit wat er op digitaal vlak gebeurt aan bij wat verwacht werd toen de oorlog net begon? Hier komt Inge Bryan, CEO van Fox-IT, over spreken. Inge heeft haar hele loopbaan aan veiligheid gewerkt; eerder bij de AIVD en de politie, en nu bij Fox-IT. Zo heeft ze alle kanten van cybercrime en de bestrijding ervan van dichtbij gezien.

Om een beetje in het thema te blijven: wat als het nu echt mis dreigt te gaan met onze nationale cybersecurity? Kees Verkade, senior expert crisismanagement bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), komt naar de Meet-Up om hierover te spreken.

De dreigingen in de wereld veranderen. Waar we ons vroeger vooral druk maakten over fysieke rampen zoals overstromingen, explosies en grote branden, gaat het tegenwoordig steeds meer over ‘de digitale dreiging’. Wat is dit eigenlijk, hoe voorkomt het NCSC, als centrale speler bij het digitaal veilig houden van Nederland, de volgende nationale cybercrisis, en wat doet het NCSC allemaal tijdens een cybercrisis? In zijn sessie gaat Verkade hier op in.

Daarmee ziet het volledige programma van de Meet-Up er als volgt uit:

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu je kaartje. Voor 20 euro ben je de hele dag onder de pannen en krijg je twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd.

Ben je abonnee? Profiteer dan van 25 procent korting via de link in het forum.

In het kort:

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 19 november 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro (toegang plus twee consumptiemuntjes)