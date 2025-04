December Prijzenparade 2022 - Dag 1

Win een EPOS H6PRO Audio Bundle – Closed

Voor het achtste jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken die volop in het teken staat van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet dit in samenwerking met zijn partners. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je de EPOS H6PRO Audio Bundle – Closed winnen, mogelijk gemaakt door EPOS.

Productspecificaties

Productinformatie vanuit EPOS

Specs Deze bundel is ontworpen voor gamers die hun audio-ervaringen willen verbeteren ten opzichte van de ingebouwde mogelijkheden van hun pc. In combinatie met de EPOS Gaming Suite leveren de H6PRO- headset en de GSX 300 externe geluidskaart uitstekende digitale geluidsverwerking en aanpasbare 7.1EPOS Surround. De H6PRO Closed Acoustic Gaming Headset beschikt over krachtige drivers die zijn ontworpen in de Deense Audio labs van EPOS voor de best haalbare kwaliteit. Daarnaast beschik de H6PRO over een afneembare, magnetische microfoon, lichtgewicht constructie, gewatteerde hoofdband, verstelbare oorschelpen en oorkussens van traagschuim. High resolution audio in stereo modus Geavanceerde audio controle Instelbare smart button voor snel schakelen tussen modi Instelbare 7.1 surround sound in combinatie met EPOS Gaming Suite EPOS Surround; proprietary 7.1 surround sound Perfecte akoestische afsluiting met geoptimaliseerde passieve geluiddemping Lift-to-mute microfoon Oorschelpen van traagschuim met 2-assig scharnier EPOS BrainAdapt™-technologie

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 18 december 2022 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 20 december 2022, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens EPOS.

Winnaar krijgt uiterlijk 22 december 2022 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en EPOS zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.