TechTime bouwt een game-pc vol Corsair-componenten en Tweakers geeft ze weg

Zelf een game-pc bouwen? Daar draait de gemiddelde tweaker zijn hand niet voor om. Marco Hazendonk, op Tweakers bekend onder forumnaam Haasje26, heeft er zelfs zijn werk van gemaakt, middels zijn YouTube-kanaal TechTime. In samenwerking met Tweakers Partners en Corsair zette hij een gloednieuw gamesysteem in elkaar, grotendeels met Corsair-onderdelen. Het mooie is dat jullie deze losse onderdelen kunnen winnen. Hebben we je interesse gewekt? Meld je snel aan in de poll, onderaan deze pagina.

Het Amerikaanse Corsair, officieel bekend onder de naam Corsair Gaming, Inc., levert sinds 1994 computeronderdelen die zijn gericht op gamers. Het bedrijf voert een divers aanbod, variërend van toetsenborden en muizen tot geheugen, ventilatoren en pc-kasten - al dan niet vol rgb-verlichting. We vroegen aan Marco van TechTime om met een keur aan losse Corsair-componenten, aangevuld met een Intel-processor en een stevige gpu plus moederbord van Gigabyte, een gamesysteem in elkaar te zetten. Dat leverde een kleurrijk geheel op, zoals je kunt zien in onderstaande video.

Behuizing, voeding en geheugen

Om welke onderdelen gaat het hier specifiek? Een goede behuizing is een belangrijk startpunt, en aangezien pc-gamers graag zien wat er in hun systeem zit, moet minimaal een zijkant van glas zijn. De zwarte Corsair 5000D Airflow-case voldoet aan die eisen en is een zogenaamde midtower-atx-case. Deze case maakt het mogelijk om componenten in het zonnetje te zetten en kabels handig weg te werken. Volgens Corsair zorgt het airflow-geoptimaliseerde frontpaneel ervoor dat het bouwen van een schone, koele pc eenvoudig moet verlopen. De case wordt inclusief twee Corsair AirGuide-ventilatoren geleverd.

Zonder (DDR5-)geheugen begin je niet veel. Waarom zou je standaard geheugen in je systeem prikken als je ook kleurrijke geheugenmodules kunt gebruiken? Het Vengeance RBG DDR5-geheugen (2 x 16GB, 5600Mhz) van Corsair belooft snelle prestaties en hogere frequenties, en is geoptimaliseerd voor Intel-moederborden. Daarbij wordt je pc verlicht met dynamische, individueel aan te passen tien-zone-rgb-verlichting. Uiteraard moet je systeem op de juist manier van stroom worden voorzien. De HXi Series Fully Modular Ultra-Low Noise-voeding is uitermate stil, komt met drie EPS12V-connectoren en levert volgens de fabrikant efficiënte ‘80 PLUS Platinum’-stroom.

Koeling, ssd en overige onderdelen met kleur

Als we toch met regenboogkleuren strooien, mag de iCue H150i Elite LCD Display Liquid CPU Cooler niet ontbreken. Dit pulserende lichttrio levert krachtige koeling voor je cpu, met een gepersonaliseerd lcd-scherm en drie geavanceerde Corsair ML120 RGB Elite PWM-ventilatoren. De 2TB MP600 Pro NH-ssd gebruikt Gen4 PCIe-technologie en bereikt daarmee leessnelheden tot 7000MB/sec en schrijfsnelheden tot 6500MB/sec. Zo kun je altijd snel je apps en games opstarten. Als extra ventilator aan boord is gekozen voor de iCUE ML120 RGB Elite Premium 120mm PWM Magnetic Levitation Fan. Ook die is uiteraard voorzien van rgb dat je helemaal naar wens kunt instellen, met talloze kleurenschema’s en effecten. Wie tot slot nog meer uitstraling wil, kan zich uitleven met de iCUE LC100 Case Accent Lighting Panels. Hiermee verlicht je je behuizing met negen driehoekige, onderling met elkaar verbonden mini-rgb-paneeltjes waarmee je zowel in kleur als in vorm eindeloos kunt variëren.

Eindeloze mogelijkheden van Corsair iCUE

Een centrale rol bij dit alles speelt Corsair iCUE, de software van Corsair waarmee je al jouw iCUE-compatible onderdelen in één interface onderbrengt en aanstuurt. Hiermee beheer je alles zelf: de dynamische rgb-verlichting, macro's, sensoren om de temperatuur en prestaties te controleren, instellingen van randapparatuur, en ga zo maar door. Recent is iCUE Murals gereleased, dat het voormalige 'Scenes' op het iCUE-startscherm vervangt door een krachtige, interactieve tool waarmee je elke audio-uitgang en elk display dynamische rgb-verlichting geeft. Deze functie werkt ook samen met Philips Hue, zodat je niet alleen je game-pc maar je hele kamer kunt tunen in kleuren en effecten naar wens.

Alle onderdelen op een rij

Zo maak je kans op bovenstaande Corsair-onderdelen voor je game-pc

Ben jij geïnteresseerd geraakt in de verschillende onderdelen die in de hierboven beschreven game-pc zijn verwerkt? Het enige dat je hoeft te doen, is in onderstaande poll aan te geven welk onderdeel jij graag zou willen winnen. Dat is alles.

Wil jij een van onderstaande Corsair gaming componenten winnen? Poll Ja, ik wil graag de zwarte Corsair 5000D Airflow behuizing winnen

Ja, ik wil dolgraag het Vengeance RGB DDR5 geheugen winnen

Ja, ik wil best wel de HX1500i Ultra-Low Noise Platinum ATX 1500 Watt voeding winnen

Ja, ik wil kans maken om de MP600 Pro NH 2TB SSD te winnen

Ja, ik wil gaarne de H150i Elite LCD CPU cooler winnen

Ja, ik wil maar wat graag 4 stuks van de iCUE ML120 RGB ELITE ventilator winnen

Ja, ik wil de iCUE LC100 Case Accent Lighting Panels wel winnen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

