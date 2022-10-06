Advertorial

Door Tweakers Partners

Feedback • 06-10-2022 12:30 21

Acht tweakers zijn erbij op het Made by Google-event op 6 oktober

06-10-2022 • 12:30

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Een tijdje geleden kondigde Tweakers Partners in samenwerking met Google een testpanel aan. Als startschot van deze samenwerking worden acht tweakers uitgenodigd voor het Made by Google-event, om er zij aan zij met journalisten de keynote van Google te ondergaan waarin de nieuwe producten en diensten worden onthuld. Op veel mediaplatformen wordt al druk gespeculeerd over wat Google in petto heeft. Hoe de testpanelleden werden uitgenodigd voor dit event? Dat zie je in de video onderaan dit artikel.

Made by Google-event

Het mag duidelijk zijn dat Google de plannen voor vanmiddag 16.00 uur erg serieus neemt. Dat is te zien aan de hoeveelheid voorbereiding en werk die het bedrijf steekt in het aankondigen van dit launch-event dat ‘spreid je vleugels’ als motto heeft. Daarbij valt op dat Google heeft gekozen voor een design waarin vlinders de hoofdrol spelen. Bezoekers van het Made by Google-event worden meegenomen in een uitgebreide keynote met een deep dive en Q&A, en een hands-on moment waarin de aangekondigde producten of diensten mogen worden verkend.

‘Er komt iets bijzonders aan op 6 oktober’, is een aankondiging van Google die de afgelopen week steeds vaker opdook in verschillende on- en offline media. Waar de techgigant op doelt, heeft Google nog steeds niet officieel bevestigd. In de geruchten die rondgaan, wordt voornamelijk gesproken over nieuwe Pixel- en Nest-apparatuur. Of de onthulling daar inderdaad mee heeft te maken, heeft Google dus nog niet losgelaten.

Geruchten over nieuwe apparatuur

De afgelopen tijd deden talloze geruchten en speculaties de ronde waar allerlei conclusies uit kunnen worden getrokken. Google houdt op zijn beurt de spreekwoordelijke lippen strak op elkaar. Naar verluidt werkt het bedrijf aan een nieuwe router die de naam ‘Nest Wifi Pro’ zou moeten dragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het met nieuwere Nest-apparatuur komt, zoals een geüpgraded slimme Nest-deurbel.

Ook de Pixel 7-reeks is de afgelopen tijd op verschillende nieuws- en techplatformen ter sprake gekomen. We linkten in de intro van dit artikel al naar een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de Pixel-reeks in Nederland verkrijgbaar gaat zijn. Mocht je willen weten of alle geruchten over de specificaties waar zijn? Dan kun je de livestream voor de onthulling volgen via het YouTube-kanaal van Google.

Tot slot wordt vaak nog een ander product genoemd waar de release van vanmiddag over zou kunnen gaan: de Google Pixel Watch. Ook hier zijn al de nodige geruchten over naar buiten gekomen. In dit artikel vind je alle informatie die tot nu toe bekend is over de Pixel Watch.

Tweakers als ervaringsdeskundigen

Afgelopen week hebben wij de winnaars van het testpanel geselecteerd en ze een eerste briefing gestuurd. Daar zat ook een speciaal pakketje bij waarin de uitnodiging voor het event zat. We vroegen de groep gegadigden hier wat korte video’s en foto’s van te schieten. Hoe de acht testpanelleden het event van Google op 6 oktober gaan ervaren, delen we snel in een uitgebreid artikel waarin we een sfeerimpressie geven van het event, alle info over de aangekondigde producten benoemen, hands-on-content laten zien en first impressions van de deelnemers delen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Google en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Specialisaties Economie en maatschappij Internet Google

Reacties (21)

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Donstil 6 oktober 2022 13:02
Er komt iets bijzonders aan op 6 oktober
Best een goeie slogan maar ze leggen hiermee de lat wel gevaarlijk hoog, afgaande op de leaks ben ik benieuwd of ze dat met de Pixel 7 en de pixel watch wel waar gaan maken.
GurbieV @Donstil6 oktober 2022 13:35
Wat zou je dan wel bijzonder vinden?
Donstil @GurbieV6 oktober 2022 14:14
Dat is natuurlijk de grote vraag.

Maar een volgende versie van een smartphone en een smartwatch in een verzadigde markt zijn dat in ieder geval niet.

Iets echt bijzonders zou dan een product categorie zijn waar we nu nog geen weet van hebben dat we het überhaupt nodig hebben.

Maar goed het zal wel niet meer dan marketing zijn.
Nimrod @GurbieV6 oktober 2022 14:43
Verkrijgbaarheid in Benelux (niet enkel Nederland) zou me ook al aangenaam verrassen.
Ootje70 6 oktober 2022 12:51
Die Wifi Pro is al te reserveren in de Store van Google.
R0SSI 6 oktober 2022 12:38
Ik heb de laatste tijd bij Google eerder het idee van wanneer wordt het product weer geannuleerd/uitgezet.. Ik zou zelf niet meer voor een Google applicatie gaan als een andere dezelfde functionaliteiten biedt, puur doordat zoveel Google applicaties weer stoppen na een paar jaar.
grimlock @R0SSI6 oktober 2022 12:48
Volgens mij is Google niet echt anders als andere bedrijven en zitten ze vooral in een markt waar nog steeds veel innovatie te halen is. Ze maken producten, loopt het niet dan wordt het gestopt, of verbetert, waar de kansen maar liggen. Stopt een app, dan komen de functionaliteiten terug in een andere app waar het mogelijk beter tot zijn recht komt. En als er geen markt voor is, ja, dan stopt het en dat is hun goed recht.
R0SSI @grimlock6 oktober 2022 13:12
Het is zeker hun goed recht, maar ik zie dus zelf totaal geen reden om nieuwe producten van Google uit te proberen. Het is net alsof het levert maar een paar miljoen op, we trekken de stekker er maar uit.

Ik had zelf bijvoorbeeld wel wat met Stadia willen doen, vooral als ik zag/hoorde over de kwaliteit. Maar omdat vanaf begin af aan veel onduidelijkheid was, ben ik blij dat ik daar niets mee gedaan heb.
sygys @R0SSI6 oktober 2022 18:15
Ik vraag me voornamelijk af "waarom" google een wifi router maakt. Als ik zulke dingen hoor van een bedrijf wat als voornaamste inkomsten bron onze gegevens heeft. Dan gaan bij mij de nekharen recht overeind staan. Never nooit komt er een router van google in huis aangesloten op internet waar al onze internet data doorheen gaat.
LOTG @grimlock6 oktober 2022 13:39
Ik denk toch dat de manier waarop een groot verschil is. Als je naar Stadia kijkt en hoe ze daar developers in de rug gestoken hebben dan denk ik niet dat ze nog een keer zo een dienst kunnen beginnen.

Ik als developer ga in elk geval niet in zee met een bedrijf dat mij van de een op de andere dag verteld dat ze de stekker er uit trekken en ik per direct geen inkomsten meer uit die dienst krijg.

En laten we niet vergeten dat ze tot de laatste seconde mooi weer hebben lopen spelen.
Voor mij geen Google meer, veel te onbetrouwbaar.
dinnnozo @grimlock6 oktober 2022 13:33
Helaas hebben ze de stekker uit Play Music gehaald, in mijn optiek de beste audio player voor Android.
GurbieV @dinnnozo6 oktober 2022 13:34
YouTube Music komt inmiddels redelijk in de buurt, wat mij betreft.
Gugger @GurbieV6 oktober 2022 14:08
Absoluut niet; het mooie aan Play Music was dat je je eigen MP3's kon uploaden en die stonden gewoon 'tussen' je gekochte muziek in de bibliotheek. In YT Music staan ze verstopt in een aparte kamer van de bieb, waar je eerst nog een paar steile trappen voor af moet ;-)
JunkO @Gugger6 oktober 2022 15:42
MP3's? Dat is toch iets van 10 jaar geleden en totaal niet meer relevant?? Ik heb een gigantische library op mijn pc staan, maar niet meer naar omgekeken sinds de komst van Spotify en Tidal.
Gugger @JunkO6 oktober 2022 17:26
Ik ook niet, maar niet elke CD die ik naar MP3 had geripped en geüpload naar Google Play Music staat op
Spotify, om nog maar te zwijgen over de collectie aan live registraties die ik had. Dit alles kon ik afspelen via Play Music, zelfs op m’n Google Assistent speakers. Als dat er nog was zou ik wellicht best bereid zijn een abonnement te nemen op YT Music, maar op dit moment vind ik Spotify beter werken.
nst6ldr @R0SSI6 oktober 2022 12:52
Het is nog eens veel beter voor je privacy ook :) de stelling dat je niet word gevolgd als je een betaalde dienst afneemt is al een tijdje niet meer waar.
Koen Hendriks @R0SSI6 oktober 2022 15:31
Dit ligt natuurlijk heel erg aan het product. De Nest lijn en producten gaan al lange tijd mee en zijn heel actief. Zelfde geld voor de Pixel producten.

Als er nu een nieuwe SaaS van Google bijkomt vindt ik het een ander verhaal, maar deze comment onder elke Google nieuwsbericht plakken lijkt de hype nu te zijn.
HenkEisDS 6 oktober 2022 12:55
Leuk die vlinders! https://www.bol.com/nl/nl...5-stuks/9300000025111333/
jdruwe 6 oktober 2022 14:05
Hopelijk kunnen we ook de pixel 7 op de BE google store kopen :)
Dark Angel 58 6 oktober 2022 16:41
Als startschot van deze samenwerking worden acht tweakers uitgenodigd voor het Made by Google-event.....
8 van totaal deelnemende tweakers?
Ik ben gewoon benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 24 juli 2024 09:49]

djwice 6 oktober 2022 20:30
Leuk die vlindertjes. Hoe zitten ze in elkaar. Kunnen we ze zelf ook maken?

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