Acht tweakers zijn erbij op het Made by Google-event op 6 oktober

Een tijdje geleden kondigde Tweakers Partners in samenwerking met Google een testpanel aan. Als startschot van deze samenwerking worden acht tweakers uitgenodigd voor het Made by Google-event, om er zij aan zij met journalisten de keynote van Google te ondergaan waarin de nieuwe producten en diensten worden onthuld. Op veel mediaplatformen wordt al druk gespeculeerd over wat Google in petto heeft. Hoe de testpanelleden werden uitgenodigd voor dit event? Dat zie je in de video onderaan dit artikel.

Made by Google-event

Het mag duidelijk zijn dat Google de plannen voor vanmiddag 16.00 uur erg serieus neemt. Dat is te zien aan de hoeveelheid voorbereiding en werk die het bedrijf steekt in het aankondigen van dit launch-event dat ‘spreid je vleugels’ als motto heeft. Daarbij valt op dat Google heeft gekozen voor een design waarin vlinders de hoofdrol spelen. Bezoekers van het Made by Google-event worden meegenomen in een uitgebreide keynote met een deep dive en Q&A, en een hands-on moment waarin de aangekondigde producten of diensten mogen worden verkend.

‘Er komt iets bijzonders aan op 6 oktober’, is een aankondiging van Google die de afgelopen week steeds vaker opdook in verschillende on- en offline media. Waar de techgigant op doelt, heeft Google nog steeds niet officieel bevestigd. In de geruchten die rondgaan, wordt voornamelijk gesproken over nieuwe Pixel- en Nest-apparatuur. Of de onthulling daar inderdaad mee heeft te maken, heeft Google dus nog niet losgelaten.

Geruchten over nieuwe apparatuur

De afgelopen tijd deden talloze geruchten en speculaties de ronde waar allerlei conclusies uit kunnen worden getrokken. Google houdt op zijn beurt de spreekwoordelijke lippen strak op elkaar. Naar verluidt werkt het bedrijf aan een nieuwe router die de naam ‘Nest Wifi Pro’ zou moeten dragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het met nieuwere Nest-apparatuur komt, zoals een geüpgraded slimme Nest-deurbel.

Ook de Pixel 7-reeks is de afgelopen tijd op verschillende nieuws- en techplatformen ter sprake gekomen. We linkten in de intro van dit artikel al naar een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de Pixel-reeks in Nederland verkrijgbaar gaat zijn. Mocht je willen weten of alle geruchten over de specificaties waar zijn? Dan kun je de livestream voor de onthulling volgen via het YouTube-kanaal van Google.

Tot slot wordt vaak nog een ander product genoemd waar de release van vanmiddag over zou kunnen gaan: de Google Pixel Watch. Ook hier zijn al de nodige geruchten over naar buiten gekomen. In dit artikel vind je alle informatie die tot nu toe bekend is over de Pixel Watch.

Tweakers als ervaringsdeskundigen

Afgelopen week hebben wij de winnaars van het testpanel geselecteerd en ze een eerste briefing gestuurd. Daar zat ook een speciaal pakketje bij waarin de uitnodiging voor het event zat. We vroegen de groep gegadigden hier wat korte video’s en foto’s van te schieten. Hoe de acht testpanelleden het event van Google op 6 oktober gaan ervaren, delen we snel in een uitgebreid artikel waarin we een sfeerimpressie geven van het event, alle info over de aangekondigde producten benoemen, hands-on-content laten zien en first impressions van de deelnemers delen.