Het geheim van HR2Day: "Drang naar verbetering is hier sterk aanwezig"

Zonder kantoor en met een kleine organisatie van zo'n vijftig medewerkers maakt HR2Day een pakket voor HR en salarisadministraties dat gebruikt wordt door honderdduizenden werknemers en pensioendeelnemers. Heb jij het in je om in zo'n organisatie mee te draaien? Op 21 oktober krijg je de kans om met een developer in een 1-op-1-sessie de uitdaging aan te gaan.

Als Release Manager bij HR2Day heeft Saskia Koekenbier een rol waarin ze naar eigen zeggen ’van alles oppakt wat voorbij komt’. HR2Day maakt een pakket voor HR en salarisadministratie dat gebruikt wordt door honderdduizenden werknemers en pensioendeelnemers in Nederland. "Ik begon acht jaar geleden op de servicedesk. Bij HR2Day ben je dan verantwoordelijk voor elke case, van begin tot eind. Er is geen tweede en derde lijn. Daardoor leer je het pakket heel goed kennen." Om de verbinding tussen de klanten en development beter te kunnen maken, kwam Saskia enkele jaren geleden terecht in het development-team. Zij is hier de 'vraagbaak' die developers helpt de wensen van klanten beter te begrijpen. Daarnaast is ze betrokken bij UX-design ('een beetje'), doet ze het versiebeheer en maakt ze de release-notes bij elke nieuwe versie van het softwarepakket.

Web-components en gamification

Belangrijke momenten bij HR2Day zijn de releases van een nieuwe versie van het pakket. "Dat gebeurt drie keer per jaar; we volgen daarin het release-schema van Salesforce. Het zijn grote releases met veel nieuwe features en aanpassingen. Tussentijds brengen we overigens wel patches uit, wanneer dat nodig is." De afgelopen twee jaar werden onder meer de portalen voor medewerkers en managers volledig vernieuwd, gebaseerd op web-components. "Dat zijn flinke operaties en het heeft ons meerdere versies gekost om dit goed te ontwikkelen. Het is belangrijk om gebruikers daar goed op voor te bereiden. Maar ook bevat elke release tal van kleine wijzigingen. Van frontend-zaken zoals veranderde knopjes, tot backend-wijzigingen en nieuwe arbeidswetgeving die we in het pakket verwerken. Daarnaast wordt gamification steeds belangrijker, met features waardoor je als gebruiker eigenlijk spelenderwijs de functies in het pakket ontdekt."

Wat voor bedrijf is HR2Day eigenlijk? "Je werkt hier heel zelfstandig en tegelijkertijd is het een groeiend bedrijf waarin de eigen identiteit duidelijk aanwezig is. We zijn sterk klantgedreven en kiezen steeds voor vernieuwing. Daarin ligt veel verantwoordelijkheid binnen de development-teams. We hebben geen directie die alles oplegt; de drang naar verbetering komt echt uit de teams zelf en zij krijgen daar ook volop de ruimte voor." Hier ligt ook het 'geheim' achter het succes van een bedrijf dat weet te concurreren met softwareleveranciers die vele malen groter zijn qua personele organisatie. "Eigenlijk doen we iets belachelijks met maar vijftig collega's. Dat kan alleen als je echt committed bent. Naar de klant bijvoorbeeld; als hij een wens heeft, gaan we echt ons best doen om die in te vullen. Maar ook naar elkaar toe. Als bijvoorbeeld het team van de servicedesk eens een teamuitje heeft, ga ik gerust een middag op de servicedesk zitten om dat op te vangen. Zo werkt dat bij ons."

Alles is met elkaar verweven

Doordat HR2Day is gebouwd op het Salesforce-platform, is het mogelijk sneller te ontwikkelen. "Het koppelen met andere systemen, van tijdregistratie tot financiële pakketten, gaat daardoor ook een stuk gemakkelijker. En omdat het honderd procent cloudgebaseerd is en dus niks on-premise staat, kunnen we sneller patchen." Salesforce maakt gebruik van web-components. waardoor er een infrastructuur staat waarin zaken als security al goed zijn ingeregeld. "Je hoeft je daardoor als developer nauwelijks bezig te houden met randzaken. Vergis je overigens niet, het is nog steeds geen plug & play. Je gooit hier geen component op een website om vervolgens wat anders te gaan doen. Het blijft HR en payroll. Het luistert allemaal heel nauw en we werken aan een integraal pakket. Het zijn geen losstaande applicaties die links en rechts aan elkaar zijn geplakt; alles is met elkaar verweven. Je moet steeds goed nadenken over wat je doet. Even snel iets aanpassen is bloedlink. Hierdoor is dit ook spannender dan een gemiddeld systeem. Dat maakt het een uitdaging om het goed te bouwen, maar voor de klant is het prettiger, omdat hij echt vanuit één omgeving alles regelt."

Omdat HR2Day een groeiend bedrijf is, ligt er volgens Saskia veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. "Er wordt hier goed gekeken naar waar je kwaliteiten liggen, waardoor je kunt groeien in een rol die bij je past. Je hoeft hier niet altijd hetzelfde te doen." Het toewerken naar een release spreekt haar erg aan. "Alles wat we ontwikkelen, komt op een gegeven moment samen. Meestal is dat op een vrijdagavond, wanneer we het samen installeren. Dat is altijd een mooi en ook gezellig moment. We schatten daarbij de risico's in en inventariseren wat er gemaakt is. Ik zie dan alles, en meestal ben ik ook de eerste die bugs meldt." Het vertalen van de beschrijvingen van developers in voor de klant begrijpelijke release-notes is een uitdaging. "Soms krijg ik vier zinnen met veel technisch jargon. Wat ik heb gemerkt, is dat je wel kunt beschrijven wat iets doet, maar dat het vaak duidelijker is om er concrete voorbeelden bij te geven waaruit blijkt waarvoor een bepaalde functionaliteit is gemaakt en hoe je deze kunt inzetten."

Geen beperkingen

Het vertalen van feedback van gebruikers naar de developers ziet Saskia als een van de leukere aspecten van haar werk. "Dat vind ik echt superleuk. De truc is meestal om niet de oplossing vooraf al te geven, want daarin beperk je de developer. Al zijn er ook verschillen; de één vindt het misschien juist fijn om te horen wat er gemaakt moet worden, terwijl je met de ander uitgebreid zit te sparren om samen tot iets nieuws te komen."

Binnen HR2Day gebruiken de development-teams Jira voor scrum en Slack als communicatiekanaal. "Qua ontwikkeltooling is het vooral waar de developer zelf het liefst in programmeert. Uiteindelijk brengen we het wel samen met Salesforce DX. Voor mij is de tooling overigens niet zo spannend. Ik zit vooral veel in mijn mail en in videocalls. Daarnaast zit ik in Magler, een tool om interactieve publicaties te maken, en in Salesforce zelf, om de omgeving te bekijken zoals hij er voor de klanten uit komt te zien."

Thuiswerken, maar dan samen

Het development-team waar Saskia deel van uitmaakt, bestaat uit achttien personen, waarvan het merendeel programmeurs. In totaal zijn er drie van deze teams binnen HR2Day. Hoe het is om voor zo'n organisatie, maar dan zonder kantoor, te werken? "Ik vind het de wereld. Ik ben zelf snel afgeleid, ik trek de prikkels van een kantoortuin niet. Meer collega's zijn zo. Sinds de coronaperiode is de manier waarop wij werken in meer bedrijven normaal geworden. Los daarvan zou ik ook echt niet weten waarom bijvoorbeeld een developer vijf dagen per week op kantoor zou moeten zijn." Doordat de teams scrummen en elkaar in ieder geval een aantal keren per week spreken, voorkomen ze dat medewerkers geïsoleerd raken. "We bellen elkaar heel gemakkelijk. Dat is ook belangrijk als je problemen tegenkomt waar je zelf even niet uitkomt."

"We zijn allemaal wel op de een of andere manier licht individueel", omschrijft Saskia het karakter van haar teamgenoten. Tegelijkertijd zijn er altijd momenten waarop iedereen elkaar tegenkomt. "Bijna elke maand organiseren we bijvoorbeeld met ons team een gezamenlijke lunch. De gesprekken zijn dan ontzettend inhoudelijk; we bespreken problemen en oplossingen. Meestal komt er daarbij ook een sloot code voorbij op een scherm en daarover gaan we dan bomen. Die dynamiek is ontzettend leuk om mee te maken."

Klaar voor de uitdaging?

Dat er kundige developers rondlopen binnen Tweakers staat buiten kijf. En deze developers staan vaak open voor een flinke uitdaging. HR2day biedt deze uitdaging, en om deze groep mediors/seniors aan te spreken, nodigen we ze uit op een unieke locatie om in ‘pairs’ een eigen softwaresysteem te gaan bouwen. Duik in de wereld van HR, Salesforce Lightning Web Component en Apex, een erg 'Java-like' taaltje waarin wordt geprogrammeerd.

HR2Day nodigt op 21 oktober geïnteresseerden uit voor een event vol kennisoverdracht, bij Kitchen Bar Danel in Utrecht, een plek waar na afloop gezellig kan worden geborreld en gegeten. Tijdens het event gaan de developers aan de slag met een aangeleverde case van HR2day. Dit doen zij in tweetallen, op de manier waarop developers dat doorgaans doen. Twee toetsenborden, één muis, en aan de slag. Hierdoor leren de deelnemers het dev-team meteen kennen. Het event wordt afgetrapt met een presentatie vanuit HR2day en een uitleg van de case. De collega die gepaard wordt aan een deelnemer weet alles van de case en kan deze uitgebreider toelichten. Na afloop is er een diner en een gezellige borrel waarin iedereen zijn ervaring met elkaar kan delen.

Meer weten over werken bij HR2Day? Het genoemde event voor developers vindt plaats op vrijdag 21 oktober, vanaf 17.00 uur, bij Kitchen Bar Danel in Utrecht, vlak naast het Centraal Station. In de poll kun je aangeven of je hierbij aanwezig wilt zijn en kennis wilt maken met de wereld van HR2day. Je kunt tot en met 12 oktober je interesse aangeven en er zal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Ga jij de uitdaging aan en wil je kennismaken met het HR2day-team? Poll Ja, ik wil 21 oktober graag kennismaken met HR2day!

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