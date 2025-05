Beproef je geluk in het casino en bezoek de Tasting Area op het Huisfeestje

De week van het Huisfeestje is aangebroken; aankomende zaterdag is het eindelijk zover. Eerder hebben wij het uitgebreid gehad over de Workshop Area en de diverse Game Areas. Een paar areas hebben we nog niet toegelicht: de Casino Area, de Tasting Area en de Food Area.

Casino Area

Beproef je geluk in onze Casino Area. Bij binnenkomst ontvang je 20 dollar als startbedrag (in fictief geld, dat wel). Weet jij de croupier bij blackjack te slim af te zijn en ga jij als multimiljonair naar huis? Of kies je voor de roulettetafel? Ga je voor een specifiek getal, getalgroepen, rood of zwart, even of oneven, hoog of laag? Wat je ook kiest, ‘may the odds be ever in your favor’.

Tasting Area

Scotch, bourbon, Iers, Canadees, Japans, single-malt, blended malt, single-grain. Pale ale, india pale ale, porter, stout, wit, fruit, blond, weizen. Weet jij het verschil tussen al deze whisky's en bieren? Zo niet, dan ben je in de Tasting Area op de juiste plek.

Natuurlijk kun je ‘normale drankjes’ bestellen aan de bar, maar soms is het leuker om wat nieuws te proberen, en wat is er leuker dan dingen proeven? Daarom organiseren we een bierproeverij en een whiskyproeverij waarbij je verschillende varianten van beide dranken kunt checken.

Food Area

Wat is een feestje zonder lekker eten? Op het Tweakers Huisfeestje openen we om 18.00 uur de Food Area, waar je terechtkunt om een goede bodem te leggen.

We hebben voor ieder wat wils, zoals hamburgers en kipsaté. Beide gerechten zijn ook in een vegetarische variant verkrijgbaar. Een chiliburger vervangt de hamburger, en de kip wordt vervangen door seitan. Daarnaast is er de klassieke hot dog en kun je een broodje pulled brisket bestellen. Als perfect bijgerecht is er friet beschikbaar. Of patat. Kies maar wat jouw voorkeur heeft. Uiteraard met een heerlijke klodder mayonaise, óf truffelmayonaise om het vegan te maken.

Naast de bovenstaande areas is er nog veel meer te beleven. Alle activiteiten staan hier op een rijtje. De early-birdtickets zijn al stijf uitverkocht, dus scoor snel een regulier ticket om je plek te bemachtigen. Tot zaterdag!

Ben je abonnee? Profiteer dan van korting via de link in het Abonneeforum.

Datum: zaterdag 8 oktober

Locatie: IJland Amsterdam Noord (gratis parkeren)

Tijden: 16.00 uur - 22.00 uur

Reguliere tickets: 17,50 euro

Programma

16.00 uur - Ontvangst met borrel en hapjes

16.30 uur - Welkomstwoord

16.35 uur - Start activiteiten

18.00 uur - Opening Food Area

20.00 uur - Koffie en taart

22.00 uur - Einde