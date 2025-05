Hoe slimmer samenwerken de opkomst van elektrische mobiliteit versnelt

Wat heeft een e-brommer uit de Achterhoek gemeen met de Tesla Model 3? Innovatie natuurlijk, maar ook dat de fabrikanten hun nieuwe modellen ontwikkelen met software waarin het ontwerpproces, simulaties en productie samengaan in één platform.

Het Doetinchemse bedrijf CAD2M implementeert en optimaliseert software bij meer dan 2.800 klanten in de Benelux. Daaronder zijn veel machinefabrikanten, maar ook makers van elektrische voertuigen (EV’s). Een voorbeeld daarvan is Brekr, dat met de ontwikkeling van stoere elektrische tweewielers de in de Achterhoek bekende term ‘brommers kiek’n’ een heel nieuwe dimensie geeft.

"Als je naar Brekr kijkt, dan zie je nog steeds een brommer zoals je die gewend bent te zien, maar in feite is alles anders." Bert Smeitink, Managing Director van CAD2M, noemt onder meer het ontbreken van de traditionele brandstoftank. "Maar kijk ook naar de motor; die lijkt onder het zadel te zitten, maar zit eigenlijk in het achterwiel. Verder zijn onderdelen zoals de vering volledig anders gepositioneerd. Het is een heel nieuw concept en dat vraagt veel van het ontwerpproces. Je zult bijvoorbeeld moeten simuleren. Als je dat goed doet, breng je sneller een product met hoge kwaliteit op de markt."

Simulaties geïntegreerd in het ontwerpproces

Een van de belangrijkste partners van CAD2M is Dassault Systèmes, dat 3DExperience ontwikkelt. Voor het optimaliseren van EV-mobiliteit is dit een platform waarin verschillende disciplines nauwer met elkaar kunnen samenwerken. Onder meer het simuleren is beter geïntegreerd in het ontwerpproces, waardoor EV-fabrikanten sneller kunnen ontwikkelen dan voorheen.

Met de integratie van nieuwe technologieën is de engineering van EV’s een flinke uitdaging. Ivo van Berkel, commercieel directeur van Solidworks Benelux - een van de merken van Dassault Systèmes - ziet dit ook. “In dit proces zijn mechanische en elektromagnetische kennis nodig, evenals elektronische know-how en kennis over mechanica en software.” Om specialisten op allerlei verschillende gebieden effectief te laten samenwerken, is meer nodig dan losstaande niche-oplossingen. “Ons antwoord was daarom om een ontwikkelplatform te bouwen dat disciplines samenbrengt en op basis van data realtime inzichten over processen geeft.”

Compute power in de cloud

Dassault Systèmes wil met het 3DExperience-platform mensen met processen en data verbinden. “We willen weg van een wereld van statische documenten, en naar een situatie waarin ontwerpteams die zich overal ter wereld kunnen bevinden, realtime beslissen op basis van data. Multidisciplinair werken vormt de rode draad.” Met name de mogelijkheid om volledige simulaties in de cloud uit te voeren, is belangrijk voor gebruikers zoals Tesla of het eerder genoemde Brekr of Evum. “Of het nu gaat om het testen van de capaciteit van een batterij of om een crash-analyse, je kunt hem volledig met een digitale tweeling op het platform simuleren. In de cloud heb je veel compute power tot je beschikking. Zo duurt een simulatie die vroeger dagen in beslag nam nu nog maar enkele minuten.”

Een aspect waar veel tijd mee valt te winnen, is software. “In de machinebouw is het gebruikelijk dat je pas gaat testen als een machine al gebouwd is. Met een digitale tweeling kan het echter al veel eerder, bijvoorbeeld met PLC-emulatoren. Parallel aan het mechanische ontwerp kun je dus ook al de software ontwikkelen, in plaats van daarmee te wachten.” Naast snelheid is er ook sprake van serieuze kostenbesparingen in het proces. “Het spuit- en gietproces in de fabriek, een relatief kostbaar proces, kun je eruit halen. Je kunt simuleren of een eindproduct goed uit de mal komt.”

Digitale continuïteit

Onder meer een CAD-functionaliteit is onderdeel van 3DExperience, maar dit wil niet zeggen dat het platform er voor alle gebruikers hetzelfde uitziet. “Wij kijken heel goed naar onder meer de automotive industrie”, zegt Ivo. “Daar wordt in processen gewerkt en wij ontwikkelen de benodigde apps om de verschillende stappen binnen die processen te ondersteunen. Afhankelijk van je rol in een proces krijg je als gebruiker bepaalde functionaliteiten te zien. Een engineer ziet bijvoorbeeld het CAD-systeem, maar iemand die in de assemblage zit, heeft dat helemaal niet nodig. Die krijgt een toepassing voor 3D-modellen en assemblagetekeningen. Ondertussen krijgt de collega op sales een configurator voor gebruik bij klanten.”

Het principe van een single source of truth is steeds belangrijker in organisaties. “Veel bedrijven willen naar een situatie van digitale continuïteit”, zegt Bert. “Het uitwisselen van informatie via mail past daar niet meer bij. Dat leidt immers tot risico’s op incorrecte data, en daarmee tot fouten.” Er is een directe relatie tussen datakwaliteit en de efficiëntie van een organisatie, zegt ook Ivo. “Dat pleit ervoor om alles in één omgeving te doen, waar iedereen naar dezelfde data kijkt en niet naar een kopie ervan.”

Schaalbaarheid: van start-up tot oem

Door de opbouw van het platform in de cloud heeft een fabrikant geen eigen servers nodig. Dus ook niet voor simulaties waarvoor soms veel rekenkracht nodig is. Ivo: "De klanten kunnen tokens kopen voor meer cores die je kunt inzetten voor simulaties. Bijvoorbeeld omdat je een hogere kwaliteit of meer snelheid zoekt." Door het licentiemodel is 3DExperience geschikt voor zowel start-ups als grote oem's met duizenden engineers. "Afhankelijk van je behoefte kun je functionaliteiten en rollen aan- of uitzetten en gebruikers toevoegen of verwijderen. Dat maakt het enorm schaalbaar."

“Afhankelijk van je behoefte kun je functionaliteiten en rollen aan- of uitzetten en gebruikers toevoegen of verwijderen. Dat maakt het enorm schaalbaar.”

De oprichters van Brekr kozen enkele jaren geleden voor Solidworks en Solidworks Simulation. Door de razendsnelle ontwikkelingen is ook het platform een schaalbare en multidisciplinaire oplossing geworden. Bert: “Zij komen uit de fietswereld, met een achtergrond bij Sparta. Met het 3D-ontwikkelen van producten waren ze al heel ver, maar zij wilden het fundamenteel anders aanpakken dan voorheen. Hun e-brommer zou een actieradius van 100 kilometer krijgen en 3d-geprinte onderdelen bevatten. Ze hadden snel resultaat nodig. Als je vervolgens ouderwets lineair gaat werken in plaats van processen parallel te laten lopen, duurt het gewoon een stuk langer.”

Meer dan een gereedschapskist

CAD2M verzorgde niet alleen de implementatie van de software, maar hielp Brekr ook met het gebruik van de software, waaronder 3d-printing en de simulaties. Ivo: “Hier zien wij ook de toegevoegde waarde van onze partners. Je kunt wel het gereedschap vervangen, maar als je alles op de oude manier blijft doen, haal je er niet het maximale uit. CAD2M stelt samen met de klant een doel om dat juist wel te kunnen doen. Bij EV-mobiliteit is dit hard nodig. Start-ups als Brekr zijn belangrijk in deze markt, maar ook bestaande oem's zijn inmiddels wel wakker geschud door de elektrificatie van mobiliteit. Inmiddels zijn ook zij een stuk verder en zijn er veel nieuwe modellen op de markt gekomen. Geïntegreerde systemen zoals 3DExperience spelen een heel belangrijke rol in die ontwikkeling.”



