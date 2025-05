Volledig verzorgd naar een Samsung Unpacked-event in België? Meld je snel aan

Op 31 januari vindt een nieuw Samsung Unpacked-event plaats, waarbij de nieuwste modellen in de Galaxy-line-up worden onthuld. Het mooie is dat acht leden van de Tweakers-community hierbij aanwezig mogen zijn. Tweakers Partners en Samsung geven vier tweakers uit Nederland en vier tweakers uit België de kans om af te reizen naar deze unieke bijeenkomst, die plaatsvindt in een heus kasteel. De acht tweakers worden volledig verzorgd naar het Unpacked-event in België gestuurd, inclusief de reis ernaartoe en een overnachting in Brussel. Is je interesse gewekt? Meld je dan snel aan, via de poll onderaan dit artikel.

Het inmiddels bekende Unpacked-event vindt plaats in Château d'Hélécine in België. Smartphone- en gadgetliefhebbers weten dat de Unpacked-events van de technologiereus altijd iets bijzonders betekenen. Met name de onthulling van nieuwe Galaxy-modellen is voor miljoenen mensen wereldwijd een moment om naar uit te kijken. Een groep afgevaardigden uit de community van Tweakers heeft nu de exclusieve kans om erbij aanwezig te zijn.

Tijdens het evenement krijgen de aanwezige tweakers een eerste hands-on-ervaring met de onthulde producten. Nog mooier is dat de tweakers een van de producten zelf mogen houden, in ruil voor het plaatsen van een inhoudelijke review.

Zo doe je mee met het Samsung Unpacked-testpanel en bezoek je het event

Ben jij benieuwd naar de nieuwe modellen uit de Galaxy-line-up? En lijkt het je leuk om samen met ons naar dit tech-event te gaan en een review te schrijven over een van de nieuwe apparaten? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je aanwezig wilt zijn bij het Samsung Unpacked-event.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig acht winnaars: vier Nederlanders en vier Belgen. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan word je uitgenodigd voor het Unpacked-event in België. Tijdens dit event kun je direct met een van de nieuwe modellen aan de slag en krijg je alle aanvullende ins en outs te horen. De dag na het event wordt een van de modellen naar je toegestuurd zodat je het uitvoerig kunt testen.

Vervolgens dien je een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Het leuke is dat alle geselecteerde testers de meegekregen modellen mogen houden, als dank voor de tijd en moeite die ze in het testen en reviewen ervan hebben gestoken - en natuurlijk als aandenken aan deze unieke avond met Tweakers Partners en Samsung.

Wil jij aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked-event?

Wil jij aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked-event? Poll Ja, ik wil aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked-event en ben woonachtig in Nederland

Ja, ik wil aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked-event en ben woonachtig in België

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Algemene voorwaarden