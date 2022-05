World of Tanks Blitz-update voegt Nederlandse map Molendijk toe

World of Tanks Blitz heeft sinds woensdag de Molendijk-map, gebaseerd op Nederland. De map heeft onder meer windmolens, tulpenvelden en een dorp met deels verwoeste gebouwen. Blitz is de lichtere versie van WoT en draait op pc's en smartphones.

Molendijk is niet gebaseerd op een specifieke locatie en heeft tulpenvelden en een licht glooiend landschap. De ontwikkelaar zegt bij een map niet alleen te kijken naar historische accuraatheid, maar ook naar de gameplay. In de hoek van de map bevindt zich een klein dorp met smalle straten en 'typisch Nederlandse gebouwen'. In de lucht zweeft een brandend luchtschip en sommige gebouwen zijn verwoest en branden nog.

Het centrum van het dorp is volgens de ontwikkelaars perfect voor zware tanks, terwijl het open gebied geschikter is voor snellere voertuigen. De makers sluiten niet uit meer Nederlandse maps te gaan maken, afhankelijk van hoeveel dit level gespeeld wordt. World of Tanks Blitz is een gratis game die beschikbaar is voor Windows, macOS X, Android, iOS en de Nintendo Switch. In de 3rd-persongame moeten spelers met hun tank andere spelers verslaan.