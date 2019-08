Nintendo ruilt in sommige gevallen Switch om voor nieuwere versie

Nintendo lijkt stilletjes een inruilprogramma te zijn gestart voor mensen die onlangs een Switch hebben gekocht, maar deze nu willen inruilen voor de recent aangekondigde upgrade. Wel lijkt het aanbod vooralsnog alleen voor de Verenigde Staten en Canada te gelden.

Het inruilprogramma is niet groots aangekondigd, maar kwam aan het licht nadat een eigenaar van de Switch op Reddit informatie gaf over hoe bij Nintendo een nieuwe versie van de Switch aangevraagd kan worden. Iemand bij de klantenservice van de Amerikaanse tak van Nintendo gaf namelijk te kennen dat wie de Switch na 17 juli heeft gekocht, in aanmerking komt voor het omruilen naar de nieuwe versie. Klanten krijgen de instructie hun Switch naar een bepaald adres te versturen, waarna ze de nieuwe versie toegestuurd krijgen. Een woordvoerder van Nintendo bevestigde dit vervolgens tegenover Polygon.

Daarbij werd ook duidelijk dat Nintendo dit aanbod vooralsnog alleen doet aan Amerikaanse en Canadese klanten. Omdat er verder publiekelijk weinig over het omruilprogramma is gecommuniceerd, is niet bekend hoe lang het gaat duren en of er ook andere landen worden aangedaan. Het nieuwe model wordt binnenkort ook in Nederland en België verkocht, waardoor een omruilprogramma ook hier tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Op 17 juli kondigde Nintendo een nieuwere versie van de Switch aan met een verbeterde accuduur. Die verbeterde accuduur wordt verkregen door een nieuwere, zuinigere processor. Om welk model het precies gaat is overigens niet bevestigd.