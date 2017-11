T-Mobile krijgt er 66.000 abonnees bij in drie maanden

T-Mobile heeft er in de afgelopen drie maanden 66.000 abonnees bijgekregen. Omdat er ook 20.000 prepaidklanten weggingen, lag de nettogroei van het aantal klanten bij de Nederlandse tak van de provider op 46.000. T-Mobile heeft nu 3,88 miljoen klanten in Nederland.

T-Mobile noemt geen oorzaak voor de groei van het aantal abonnees, maar moederbedrijf Telekom denkt dat die te danken is aan de nieuwe abonnementen, waaronder die met onbeperkte databundel. Ook verbeterde marketing zou tot meer klanten hebben geleid. De provider claimt nu al meer dan een jaar van alle Nederlandse mobiele providers het hoogste aantal abonnees erbij te krijgen. Mede vanwege het gestegen aantal klanten en omdat er nu abonnees zijn met een onbeperkte databundel, heeft T-Mobile de capaciteit van het netwerk uitgebreid en in de afgelopen zes maanden 1100 masten bijgeplaatst.

De provider heeft daarnaast een hogere brutowinst of ebitda gehaald dan in dezelfde periode een jaar geleden. De ebitda kwam uit op 98 miljoen. Moederbedrijf Telekom zegt dat dit komt door kostenbesparingen in de overhead van de organisatie en doordat er minder 'marktinvesteringen' nodig zijn door het hogere aantal sim-only-abonnementen.

De omzet kwam uit op 327 miljoen euro, anderhalf procent lager dan de 332 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan droeg de vaste tak 23 miljoen euro bij. T-Mobile kocht Thuis, omdat Vodafone het moest verkopen om te mogen fuseren met Ziggo. De omzet van de mobiele tak alleen kwam 8,5 procent lager uit.