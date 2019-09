T-Mobile Nederland stopt met twee goedkopere abonnementen en USA-abo

T-Mobile is in Nederland gestopt met het aanbieden van abonnementen met 0GB en 2GB data. Ook de abonnementen met belminuten en data in de Verenigde Staten bestaan niet meer, zo blijkt uit een nieuwe prijslijst die de provider online heeft gezet.

De Go-abonnementen hebben nu databundels van 1GB, 5GB, 10GB en een onbeperkt aantal gigabytes, zo blijkt uit de prijslijst. De prijzen op de lijst zijn verder niet veranderd, maar wel zit er 5 euro klantvoordeel op de optie met onbeperkt aantal GB's. Daardoor kunnen klanten met een Thuis-abonnement het Unlimited-abonnement nemen voor 25 euro per maand, zegt T-Mobile. De prijs op de lijst is 50 euro, maar die is in de praktijk 30 euro.

De prijslijst maakt geen melding meer van de USA-opties van abonnementen, waarbij klanten voor een meerprijs belminuten en data hebben die ook in de Verenigde Staten geldig zijn. Dat is mogelijk doordat moederbedrijf Telekom daar ook een provider in handen heeft; ook die heet T-Mobile. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom die opties zijn verdwenen.

Daarnaast is de goedkoopste GB-aanvuller verdwenen. Met GB-aanvullers kunnen klanten extra data kopen als de datalimiet is bereikt. De goedkoopste aanvuller was 2,50 euro voor 250MB, dat is nu 5 euro voor 500MB. De wijzigingen zijn maandag ingegaan.