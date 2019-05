'Huawei komt met een 8k-tv met ingebouwde 5g-modem'

Volgens bronnen van Nikkei brengt het Chinese Huawei nog dit jaar een 8k-televisie op de markt waar een module in zit om gebruik te maken van 5g. Huawei heeft de release van een dergelijke televisie nog niet officieel aangekondigd of bevestigd.

Nikkei zegt zich te baseren op bronnen die bekend zijn met de plannen van Huawei. Wanneer de televisie uit moet komen is niet duidelijk en er is verder nog niets bekend over specificaties of waarom specifiek een 5g-modem wordt geïntegreerd. De krant speculeert dat de ondersteuning voor 5g gebruikers de mogelijk geeft om bij de tv geen gebruik te hoeven maken van ethernetkabels of settopboxen. Daarnaast zou de tv hiermee kunnen dienen als een soort router voor andere apparaten. Huawei zou met deze tv komen, omdat het bedrijf, in feite in navolging van Samsung, tot een volledig consumentenelektronica-ecosysteem wil komen met onder andere wearables, pc's, smartphones en televisies.

Als deze 8k-televisie daadwerkelijk wordt uitgebracht, is het een product met technologieën die nog lang niet overal volop gebruikt kunnen worden. Ook al komen er langzaamaan wat meer 8k-tv's op de markt, buiten Japan is er voor 8k-tv's nog nauwelijks native content beschikbaar. Wellicht brengen de Olympische Spelen van Tokyo in 2020 daar verandering in, aangezien de Japanse omroep NHK dit evenement in 8k gaat opnemen. Daarnaast is 5g al wel beschikbaar in Zuid-Korea en in delen van de Verenigde Staten, maar in andere regio's zal dat pas in de komende jaren gebeuren.

Huawei is overigens niet geheel een buitenstaander op de tv-markt, aangezien het eigen chiponderdeel Hisilicon Technologies bijvoorbeeld een belangrijkere leverancier is van chips voor televisies. Ook maakt dit onderdeel 5g-modems. Op het vlak van 5g en de daarvoor benodigde apparatuur is Huawei in ieder geval wel een partij met een goede positie in de markt en met de nodige kennis.