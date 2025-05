Disney+ ondersteunt 4k en hdr op PlayStation 5 in nieuwe native app

Disney heeft wereldwijd een native Disney+-app voor de PlayStation 5 uitgebracht. De belangrijkste toevoeging die daarmee gepaard gaat, is de ondersteuning van 4k en high dynamic range.

Disney meldt dat PlayStation 5-gebruikers een Disney+-app kunnen downloaden die specifiek voor de console gemaakt is. De enige verandering die dit voor de gebruikerservaring met zich meebrengt, is dat kijkers nu op de PS5 voor het eerst content in 4k en met hdr-ondersteuning kunnen kijken.

Voorheen moesten spelers op de PlayStation 5 gebruikmaken van de Disney+-app die voor de PlayStation 4-consoles bedoeld is. Deze applicatie beperkt content tot een 1080p-resolutie en ondersteunt ook geen high dynamic range. Een film of serie in 4k en met HDR10 kijken was er dus niet bij.

De PS5 kwam in november 2020 uit; het heeft een kleine twee jaar geduurd voordat er een app specifiek voor de betreffende console uitkwam. Op de Xbox One S en X en de latere Xbox Series-consoles was Disney+ al wel beschikbaar in 4k.