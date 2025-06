Bug in Raspberry Pi RP2350 veroorzaakt probleem met pulldownweerstanden

De RP2350-familie van Raspberry Pi bevat een bug, waardoor pins bleven steken op een output van 2,15V wanneer deze met behulp van de interne pulldownweerstanden als input zijn geconfigureerd, bijvoorbeeld met een fysieke knop.

De fout werd ontdekt door Ian Lesnet van Dangerous Prototypes, schrijft Hackster.io. Het probleem doet zich voor als de VDD-input via de GPIO-pinnen loopt via een pulldownweerstand, bijvoorbeeld wanneer gebruikers een aan- of uitknop via de GPIO-header proberen te koppelen. Als die knop wordt ingedrukt, wordt er verbinding gemaakt met 3,3V. Maar na het loslaten van de knop daalt het voltage niet meer volledig, wat wel de bedoeling is. Deze blijft hangen op 2,15V, ontdekte Lesnet.

Luke Wren, engineer bij Raspberry Pi, zegt dat het probleem veroorzaakt wordt door een analoog circuit op een pad van een externe leverancier. Die leverancier werd gevraagd het zogenaamde fault-tolerantpad aan te passen, maar bij nadere inspectie bleek dat specifieke circuit te zijn vervangen door een heel ander circuit. "Dat was een beetje een blinde vlek voor ons in de simulatie, omdat het meegeleverde simulatiemodel dit probleem niet heeft."

Het probleem raakt alle GPIO-pinnen, zegt Raspberry Pi nu. Aangezien het probleem veroorzaakt wordt door een fout in de hardware van de chip, is er niet direct een oplossing. Het bedrijf adviseert gebruikers om de inputbuffer alleen vlak voor het uitlezen aan te zetten en direct daarna weer uit te zetten. Een andere optie is om inputs te configureren via de interne pullupweerstanden, die geen last hebben van de bug.

De RP2350-microcontroller zit onder meer in de recent aangekondigde Raspberry Pi Pico 2 en die wordt dus ook door het probleem getroffen. Bij de aankondiging zei Raspberry Pi nog niet veel voorraad te hebben van de Pico 2, al was deze al wel in volle productie bij Sony. Inmiddels is de Pico 2 bij een aantal webwinkels al wel op voorraad, maar nog niet overal.