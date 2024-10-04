Microsoft en VS nemen domeinen over waarmee Rusland phishingcampagnes uitvoerde

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Microsoft hebben meer dan honderd domeinnamen in beslag genomen die door Russische inlichtingendiensten werden gebruikt om overheden te hacken. De domeinnamen werden ingezet voor gerichte phishingcampagnes.

Het Justice Department van de Verenigde Staten zegt dat het de domeinnamen in beslag heeft genomen. Het ministerie werkte daarvoor samen met bedrijven, waaronder Microsoft. Dat heeft zelf ook 66 domeinnamen overgenomen. De domeinen werden sinds januari vorig jaar gebruikt door een groep die Microsoft zelf Star Blizzard noemt, maar die ook wel Callisto Group of Cold River wordt genoemd. Dat is een hackersgroep die door experts wordt gelinkt aan de Russische nationale veiligheidsdienst, de FSB.

Het Amerikaanse ministerie zegt dat de groep de domeinnamen gebruikte om 'gegevens van Amerikanen te stelen' door legitiem lijkende e-mailadressen in te zetten. Daarmee zouden ze in de eerste plaats proberen credentials te achterhalen. De aanvallers zouden spearphishingcampagnes hebben opgezet. Met de gestolen gegevens wilden ze inloggen bij 'Amerikaanse overheidsinstellingen', al geeft het ministerie daar verder geen details over. Volgens Reuters vielen de criminelen de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en van Energie aan, naast defensieaannemers.

Microsoft geeft die informatie wel. Volgens het bedrijf zouden de aanvallers ook mensenrechtenorganisaties, journalisten, denktanks en ngo's hebben aangevallen. Het doel daarbij was voornamelijk om informatie te stelen, maar ook om werk te verstoren.