Crimineel steelt 'honderdduizenden' cv's bij sollicitatieplatform Homerun

Een cybercrimineel heeft het Nederlandse sollicitatieplatform Homerun gehackt via een kwetsbaarheid in een ongepatchte Apache-server. Hierbij zijn onder meer cv's en motivatiebrieven gestolen van honderdduizenden gebruikers. Homerun heeft de crimineel betaald.

De aanval begon op 20 oktober, schrijft Homerun. Dat gebeurde via een Apache-server die het bedrijf in AWS had draaien. Deze server had de kwetsbaarheid CVE-2021-40438, waarbij aanvallers toegangstokens konden stelen. Met deze tokens wist de aanvaller toegang te krijgen tot de data van Homerun en de persoonlijke data van gebruikers te stelen. Een patch voor het lek werd in Apache 2.4.49 geleverd. Die kwam op 16 september van dit jaar uit. AWS implementeerde de fix vervolgens op 15 oktober.

Homerun ontdekte de aanval op 26 oktober en contacteerde beveiligingsbedrijf Northwave voor hulp. Op 28 oktober werden de Apache-servers gepatcht 'zodat de aanvaller er geen toegang meer toe had', al was de data daarna hoogstwaarschijnlijk al gedownload. Het sollicitatieplatform zocht ook contact op met de aanvaller en heeft de aanvaller een onbekend bedrag in bitcoin betaald. De aanvaller zegt de data te hebben verwijderd en Homerun zegt geen aanwijzingen te hebben dat de data is gelekt.

Klanten, waarmee Homerun doelt op bedrijven die het platform gebruiken, zijn volgens het platform op 29 oktober geïnformeerd. Op GoT is een topic over de aanval. Een van de bedrijven zegt van Homerun te hebben gehoord dat er een 'hele kleine kans is' dat er nog een kopie van de data bestaat. Een tweaker zegt ook dat zijn data vier jaar is bewaard, terwijl een bedrijf deze gegevens standaard vier weken mag bewaren. Met toestemming kan dit verlengd worden tot een jaar.

Volgens RTL Nieuws gaat het om honderdduizenden sollicitatiebrieven, cv's, namen, e-mail- en woonadressen, telefoonnummers en vacatureopdrachten. Homerun heeft de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie ingelicht over de aanval. Het platform zegt ook te kijken naar het opt-out maken van strengere privacyfuncties, zoals het automatisch verwijderen van sollicitatiegegevens. Die functie bestaat al, maar is nu opt-in. Homerun is een sollicitatieplatform dat bedrijven kunnen inzetten om sollicitaties bij een vacature te kunnen verwerken.