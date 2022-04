Criminelen gebruiken AI-namaakstem bij bankroof van ruim 30 miljoen euro

Bij een bankroof in de Verenigde Arabische Emiraten is door middel van een 'deepvoice' omgerekend ruim 30 miljoen euro buitgemaakt. De stem van een bankdirecteur werd door middel van kunstmatige intelligentie nagemaakt om een frauduleuze transactie bij de bank uit te lokken.

De bankmanager van een niet genoemde bank uit de Verenigde Arabische Emiraten kreeg begin 2020 in zijn beleving een telefoontje van de directeur van de bank, zo beschrijft Forbes. In werkelijkheid ging het volgens de Dubai Public Prosecution Office om een van de 17 daders van een ingewikkelde bankroof, zo blijkt uit rechtbankdocumenten van het gerechtshof in Washington, D.C. Het Amerikaanse rechtssysteem is bij de bankroof betrokken omdat een deel van de buit, omgerekend bijna 350.000 euro, naar rekeningen van Centennial Bank uit de Verenigde Staten ging. De rest van het gestolen geld is naar een onbekende hoeveelheid andere rekeningen gestuurd.

Naast de nagemaakte stem gebruikten de criminelen ook neppe emails en een advocaat van de zogenaamde bankdirecteur voor de roof. Interacties tussen de advocaat en de bankdirecteur, gedeeld met de bankmanager, waren bedoeld om vertrouwen bij de laatstgenoemde te kweken. Uiteindelijk droeg de zogenaamde advocaat de bankmanager op om geld over te maken voor een bedrijfsovername. Deze transacties bleken achteraf dus naar de criminelen te gaan.

Uit de rechtbankdocumenten wordt niet duidelijk wat voor 'deepvoice'-stemvervormingstechnologie door de criminelen werd gebruikt. Het is overigens niet de eerste keer dat criminelen een zekere vorm van AI voor stemvervorming gebruiken. In 2019 vond er een vergelijkbaar incident plaats bij een diefstal in het Verenigd Koninkrijk, zo schreef The Wall Street Journal toen.