ECB wil Europese banken testen op weerbaarheid bij cyberaanval

Het is verkeerd geïnterpreteerd
Enria said that part of the problem is that banks are outsourcing some of their critical IT infrastructure to outside providers or other entities in their group.
Het ging niet om dat een 3de partij de boel beheerd, het probleem is dat de boel bij een 3de partij staat.
"other entities in their group"
Bijvoorbeeld, Deutsche Bank Nederland N.V is onderdeel van Deutsche Bank AG wat 9/10 wilt zeggen dat alle infrastructuur van deze Nederlandse bank waarschijnlijk in Duitsland staat. Dat vinden we vermoedelijk nog niet zo erg gezien het binnen de EU blijft.
Maar ABN AMRO Commercial Finance is ook actief in de UK, dan gan je al buiten de EU, ABN AMRO Funding USA LLC, de naam zegt het zelf.
Société Générale, een van de grootste banken in Frankrijk is dan weer (of was) vollop actief in Rusland.
Je zit dus met financiele groepen die banken in het buitenland openen maar al die losse banken hebben niet altijd hun eigen infrastructuur net zoals andere internationale ondernemingen echt geen compleet losse IT infrastructuur opzetten voor elk land waar ze actief zijn.
Dan is er net zoals bij andere bedrijven ook nog het probleem dat het wel goedkoper is om die infrastructuur niet in een duur land als Nederland of Duitsland te zetten maar in een goedkopere entity of the group.
"outside providers"
Ik heb persoonlijk meegemaakt dat een grote bank overweegde om destijds heel hun interne mail infrastructuur weg te gooien gezien Google ze destijds gratis wou overnemen op hun cloud platform (uiteraard zou dat niet gratis blijven, we spreken meer dan 10 jaar terug). Dat is pas last minute afgeschoten omdat een legal departement een veto gesteld heeft waarbij men het niet kon vinden dat een 3de partij toegang zou hebben tot alle confidentiele mails alsook was er toen nog geen sprake om bij Google zuiver op EU servers te draaien.
De ECB stelt nu dus de vraag wat is nu eigenlijk het risico daarvan? Wat als een cyber aanval een stuk van een bank kan isoleren van de infrastructuur die ergens anders staat? Wat als een overheid plots sancties invoert en een bank afgesneden word?
Dat gaat ook in omgekeerde richting, wij zijn mogelijks niet geïntresseerd dat een dochterbank in Brazilië omvalt omdat al hun infrastructuur in de EU staat omdat Brazilië sancties tegen de EU heeft ingevoerd. Echter de ECB is wel geïntresseerd want als die dochteronderneming omver valt dan klopt iemand zijn balans in de EU niet meer.