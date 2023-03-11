ECB wil Europese banken testen op weerbaarheid bij cyberaanval

De Europese Centrale Bank wil nagaan hoe goed Europese banken voorbereid zijn op een cyberaanval en hoe ze daar dan mee omgaan. De ECB doet dit omdat de instelling na de inval van Rusland in Oekraïne steeds meer cyberaanvallen ten aanzien van Europese banken heeft geregistreerd.

Volgens Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank, wil de ECB via deze test nagaan hoe banken omgaan met een succesvolle cyberaanval op hun IT-systemen en welke reactie ze vervolgens in huis hebben. Reuters schrijft dat Enria stelt dat sommige banken belangrijke onderdelen van de IT-infrastructuur uitbesteden aan derde partijen. Dat zou volgens de man een risico met zich kunnen meebrengen.

Het is niet duidelijk welke specifieke onderdelen van de IT-infrastructuur van Europese banken de ECB wil uittesten. De resultaten van deze test worden in 2024 bekendgemaakt.