Instagram gaat betaalde abonnementen voor populaire gebruikers testen

Instagram gaat een test uitvoeren met betaalde abonnementen. Daarmee kunnen volgers tegen betaling 'exclusieve beelden' van populaire gebruikers krijgen. Als de testfase voorbij is, wordt de abonnementfunctie eerst in de Verenigde Staten uitgebracht.

Met de abonnementen kunnen fans van influencers maandelijks toegang krijgen tot exclusieve Stories, livestreams en badges, schrijft Instagram in een blogpost. Vanaf deze week wordt de dienst op kleine schaal getest door tien populaire Amerikaanse Instagram-gebruikers. Het platform wil de komende maanden meer influencers benaderen om de abonnementfunctie te testen.

Na de testfase komt de functie eerst beschikbaar in de VS. Volgens TechCrunch kunnen de gebruikers zelf het bedrag van hun abonnement bepalen. Het bedrag kan variëren tussen de 1 dollar en 100 dollar per maand. Dat is omgerekend tussen 88 cent en 88 euro. Wanneer de abonnementfunctie wordt uitgerold in de Benelux is nog niet bekend.

Het was al bekend dat Instagram werkt aan het uitbrengen van betaalde abonnementen. In juli trof reverse engineer Alessandro Peluzzi de functie Exclusive Stories aan in de code van de Instagram-app. Exclusive Stories zijn afgeschermd voor normale gebruikers, maar kunnen tegen betaling bekeken worden. Instagram bevestigde het bestaan van de functie aan TechCrunch, maar wilde toen niet meer details geven.