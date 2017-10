Duitse autoriteiten vinden geen bewijs voor systematisch afluisteren door NSA

Onderzoek door het Duitse Openbaar Ministerie en de Bondsdag heeft geen bewijs opgeleverd dat NSA en het GCHQ op grote schaal de Duitse bevolking hebben afgeluisterd. Er zou niet aangetoond kunnen worden dat bijvoorbeeld het internetknooppunt van Frankfurt am Main gemonitord werd.

Noch uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie, noch uit het onderzoek van de onderzoekscommissie van de Duitse Bondsdag is gebleken dat de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten systematisch Duitse telecommunicatie- en internetdiensten afluisterden, meldt het Duitse OM. Volgens de Duitse inlichtingendiensten BfV en BSI is ook niet hard te maken dat de NSA en het GCHQ dataverkeer via door Duitsland lopende glasvezels op grote schaal hebben onderschept en hetzelfde geldt voor aftappen van het DE-CIX-internetknooppunt.

De onderzoeken begonnen in 2014 om inzicht te krijgen in de reikwijdte van tegen Duitsland gerichte spionage door de NSA en GCHQ. Aanleiding was de publicatie van de Snowden-documenten, waaruit onder andere naar voren kwam dat bondskanselier Angela Merkel werd afgeluisterd. Het OM beweert dat de Snowden-documenten geen concreet bewijs bevatten over spionageactiviteiten van de VS en het VK die tegen Duitsland gericht waren. "De documentatie geeft de technieken en mogelijkheden van de Amerikaanse diensten aan. De Duitse spionagediensten wisten al dat de in de documenten beschreven mogelijkheden technisch haalbaar waren", meldt het Openbaar Ministerie van het land.

Het Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof gaat niet in op bevindingen over de hulp van de Duitse inlichtingendiensten aan de NSA en GCHQ. In de nasleep van de Snowden-onthullingen berichtten Duitse media dat de geheime dienst Bundesnachrichtendienst de NSA op grote schaal behulpzaam was bij afluisterpraktijken in Europa. De BND zou de Amerikanen geassisteerd hebben bij het onderscheppen van verkeer bij het internetknooppunt DE-CIX. De bedoeling was dat verkeer van Duitse burgers gefilterd zou worden, maar dit bleek niet altijd het geval. De BND zou ook verbindingen van en naar Nederland aftappen, maar de AIVD vond hier in 2015 geen bewijs voor.