FBI claimt dat 6900 versleutelde smartphones dit jaar onderzoeken belemmerden

In de afgelopen elf maanden liep de FBI tegen de encryptie van 6900 smartphones aan bij justitiŽle onderzoeken, claimt de Amerikaanse overheidsdienst. Tal van verschillende onderzoeken zouden belemmerd worden omdat de inhoud van de toestellen onbereikbaar bleef.

Het gaat om meer dan de helft van de in beslag genomen mobiele apparaten, zei FBI-topman Christopher Wray volgens The Washington Times in een toespraak. De FBI herhaalt daarmee een claim van begin dit jaar. Toen zei de onderzoeksdienst dat bij drieduizend mobiele apparaten die in een half jaar in beslag genomen waren, de inhoud niet te achterhalen was wegens versleuteling.

Volgens de FBI heeft dit gevolgen voor een breed scala aan onderzoeken op het gebied van drugsbestrijding, mensenhandel, terrorisme, bendes, georganiseerde misdaad en kindermisbruik. "Om het mild te zeggen gaat het om een enorm probleem", zei Wray. Het bekendste voorbeeld waarbij encryptie tot problemen leidde, was bij de versleutelde iPhone 5c van de aanslagpleger van San Bernardino. De FBI en Apple lagen maanden met elkaar in de clinch over het ontsleutelen.

Autoriteiten in tal van landen klagen al langer over het toenemende gebruik van encryptie, wat ervoor zou zorgen dat inlichtingendiensten en opsporingsorganisaties steeds vaker in het duister tasten over onder andere de communicatie van verdachten. Tegelijk zijn landen huiverig te pleiten voor het inbouwen van kwetsbaarheden in encryptie, vanwege de risico's op misbruik. Vorige week pleitte de Europese Commissie voor het bundelen en delen van kennis over het omzeilen van encryptie, zodat lidstaten elkaar kunnen helpen.