IDC: Apple behield ternauwernood tweede plek op smartphonemarkt in 2018

Apple heeft in 2018 ternauwernood de tweede plek op de smartphonemarkt behouden, zo blijkt uit inschattingen van analistenbureau IDC. De smartphonemarkt als geheel kromp met ongeveer 4 procent, zo zegt het bureau.

Samsung blijft marktleider, maar leverde 8 procent minder smartphones dan in 2017, claimt IDC. Apples leveringen van iPhones daalden ook en door de grote stijging van Huawei-leveringen is het gat tussen Huawei en Apple nu bijna nihil. Xiaomi stijgt ook flink door, mede door de release van Xiaomi-smartphones in meer landen afgelopen jaar. Oppo blijft ongeveer gelijk.

De markt als geheel kromp met 4 procent. Dat komt grotendeels door China, waar fabrikanten 10 procent minder smartphones konden slijten. De Chinese markt is goed voor bijna eenderde van de wereldwijde verkopen, waardoor de daling van de Chinese markt relatief veel impact heeft.

Daarnaast komt de daling volgens IDC doordat mensen langer hun oude telefoon behouden en niet blij zijn met de gestegen prijzen van smartphones in de afgelopen jaren. Het analistenbureau verwacht dat de daling dit jaar doorzet.