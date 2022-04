Microsoft brengt transparante verjaardagseditie Xbox-controller en -headset uit

Microsoft brengt ter gelegenheid van het twintigjarige Xbox-bestaan een transparante versie van zijn Series X- en -S-controller uit. Ook de Xbox-stereoheadset krijgt een transparante verjaardagseditie. Beide accessoires kosten 65 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 15 november.

Het transparante materiaal verwijst volgens Microsoft naar de originele Xbox Development Kit die in 2000 en 2001 naar gameontwikkelaars werd gestuurd naar aanloop van de release van de allereerste Xbox-console. Sommige interne onderdelen van de controller zijn in het zilver geverfd waardoor ze beter te zien zijn in de transparante zwarte behuizing. Het Xbox-logo komt opnieuw in een gifgroene uitvoering, net als enkele inzetstukken op de achterkant. Als een gebruiker de controller verbindt met zijn of haar Xbox, krijgt die volgens Microsoft een dynamische achtergrond ter ere van het twintigjarige Xbox-jubileum.

20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller

De bedrade Xbox-stereoheaset krijgt net als de controller een verjaardagseditie. Deze bevat ook een transparante zwarte behuizing aan de oorschelpen en groene accentkleuren aan de oorschelpen en op de microfoon.

Zowel de Xbox-controller als de -headset kosten 65 euro en zijn vooruit te bestellen op de websites van Microsoft. De accessoires worden vanaf 15 november geleverd, dat is de releasedatum van de eerste Xbox-console.