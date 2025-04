'Ex-Apple-ontwerper Jony Ive in overleg met OpenAI over hardware'

Ex-Apple-ontwerper Jony Ive voert naar verluidt gesprekken met OpenAI over het ontwerpen van hardware met geïntegreerde kunstmatige intelligentie. Details over hoe zo'n apparaat eruit moet komen te zien of wat de status ervan is, zijn nog niet bekend.

Twee bronnen van The Information zeggen dat Jony Ive gesprekken heeft of heeft gehad met Sam Altman, de baas van ChatGPT-maker OpenAI. Die gesprekken gaan volgens de bronnen van de site over mogelijke 'hardware met een kern van kunstmatige intelligentie', maar er zijn geen details bekend over wat dat in de praktijk betekent. Het is dus ook niet duidelijk of zo'n product gemaakt zou worden door OpenAI of een derde partij, of door Jony Ives eigen bedrijf LoveFrom.