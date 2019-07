Tim Cook: artikel WSJ over vertrek Jony Ive bij Apple is 'absurd'

Tim Cook vindt een artikel van The Wall Street Journal over de laatste jaren van hoofdontwerper Jony Ive bij Apple 'absurd'. Het artikel toont volgens Cook 'een gebrek aan begrip' over hoe dingen bij Apple werken.

Tim Cook stuurde de reactie in een mail naar een verslaggever van NBC, een Amerikaanse tv-zender. "Veel details van het artikel, en zeker de conclusies, kloppen niet met de realiteit", aldus Cook, die zelden reageert op negatieve artikelen over het bedrijf dat hij leidt. The Wall Street Journal zegt in een reactie tegen NBC dat het achter het artikel blijf staan.

Cook claimt dat het artikel relaties, beslissingen en evenementen 'verdraait'. "Tot op een punt waarop we het bedrijf dat het tracht te beschrijven niet eens meer herkennen." De aanval op The Wall Street Journal valt op, omdat Apple altijd een goede relatie met de zakenkrant heeft gehad en vaak exclusieve informatie heeft gegeven aan het medium. Beide bedrijven werken nog steeds samen. Zo is de zakenkrant een van de weinige kranten die in Apple News+ staat.

Het artikel van WSJ omschrijft dat Ive al jarenlang zelden meer op kantoor kwam en niet langer betrokken was bij de ontwerpafdeling van het bedrijf. Zo omschrijft het artikel een bijeenkomst van ontwerpers en Ive, waarbij de ontwerpers naar San Francisco kwamen om de interface voor de iPhone X voor te stellen. Ive zou daarbij drie uur later zijn geweest dan afgesproken en vervolgens belangrijke beslissingen over het ontwerp niet hebben genomen.

Uit frustratie zouden afgelopen jaar vier ervaren ontwerpers zijn weggegaan en zouden anderen op zoek zijn naar een andere baan. Ive zou zelf meer afstand hebben gewild, omdat Apple na de dood van oprichter Steve Jobs in 2011 meer aandacht zou hebben gekregen voor andere zaken dan design. De geruchten dat Ive meer afstand zou hebben gehouden gingen al jaren.

Apple maakte vorige week bekend dat Ive vertrekt en zijn eigen ontwerpbedrijf LoveFrom begint. Apple zal een van de eerste klanten zijn, waardoor Ive komende jaren alsnog bij projecten van Apple betrokken blijft, zo zegt Apple.