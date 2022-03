Nieuwe studio kondigt co-opshooter The Anacrusis aan voor Xbox en pc

Stray Bombay, een studio die een aantal jaar geleden is opgericht door oud-werknemers van Valve en Riot Games, heeft zijn eerste game gepresenteerd. The Anacrusis is een humoristische co-opshooter voor vier spelers, die in de herfst uitkomt voor Xbox en pc.

The Anacrusis speelt zich volgens een omschrijving van het spel af aan boord van een gigantisch ruimteschip, dat gestrand is aan de rand van tot waar het heelal is verkend. Spelers moeten in een team van vier het opnemen tegen hordes aliens en kunnen zo wapens en perks ontgrendelen, waarna het spel op 'nieuwe manieren' kan worden gespeeld.

De game komt uit voor Xbox-consoles en pc en zal bij de release beschikbaar zijn via het Xbox Game Pass-abonnement. De pc-versie komt ook uit op Steam en in de Epic Games Store. The Anacrusis moet in de herfst van dit jaar verschijnen.

Het spel is gemaakt door de nog onbekende studio Stray Bombay. Die werd in 2019 opgericht door ex-medewerkers van Valve en Riot Games. The Anacrusis is de eerste game van de studio.