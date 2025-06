Tweakers Podcast #337 - Gamewinkels, schoolpleinruzies en IFA-processors

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Daan van Monsjou over het stoppen van de game Concord, het faillissement van Game Mania, de strubbelingen van X in Brazilië en de aankondiging van Intel en andere bedrijven op IFA in Berlijn.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:18 .post

6:15 De snelle dood van Concord

17:07 Waarom zouden gamewinkels nog bestaan?

24:13 Musk en het conflict in Brazilië

31:07 IFA en Intel

46:16 Sneakpeek