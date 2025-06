Warner Bros. deelt eerste trailer Minecraft-film met Jack Black

Warner Bros. deelt de eerste trailer van de liveactionverfilming van Minecraft met de naam A Minecraft Movie. De film bevat een nieuw verhaal en moet begin april 2025 in de bioscoop verschijnen.

In A Minecraft Movie eindigen vier mensen via een portaal in de blokkenwereld van Minecraft. De groep probeert weer uit de zogenoemde Overworld te ontsnappen en heeft daarvoor de hulp van het Minecraft-hoofdpersonage Steve nodig, vertolkt door Jack Black. In de trailer zijn uiteenlopende kenmerkende Minecraft-figuren te zien, zoals Creepers, Piglins en schapen. Ook wordt er in de trailer op dezelfde minimalistische manier als in de game een object gecraft.

Naast Black spelen onder meer Jason Mamoa, Kate McKinnon, Jemaine Clement en Jennifer Coolidge een rol in de gameverfilming. De film wordt geregisseerd door Napoleon Dynamite- en Nacho Libre-regisseur Jared Hess. Verder dragen Chris Bowman en Hubbel Palmer bij als schrijvers.

Update 21/11: It's Always Sunny In Philadelphia-schrijver en -acteur Rob McElhenney werd in het oorspronkelijke bericht genoemd als schrijver. McElhenney was echter tot 2018 actief als regisseur en medeschrijver voor een geanimeerde versie van de film, die uiteindelijk werd geschrapt. De correcte schrijvers zijn aangevuld.