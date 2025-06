Minecraft viert release Minecraft-film met interactief portal in Amsterdam

A Minecraft Movie verschijnt in april dit jaar in de bioscoop. Om dat te vieren, kunnen fans van de game eind deze maand zelf de wereld van A Minecraft Movie instappen via een speciale portal op het Museumplein in Amsterdam. Fans komen via de portal terecht in de 'Nether Lands'.

Het gaat om een Mixed Reality-portaal, gemaakt door A Minecraft Movie en Doritos. Gebruikers kunnen de portal scannen met hun telefoon, waarna ze fysiek door de poort stappen en in de 'Nether Lands' terechtkomen. De Nether is de onderwereld uit Minecraft, maar de naam doet ook denken aan de 'Netherlands', oftewel Nederland, wat reden was om de portal neer te zetten. Door zelf fysiek met de telefoon te bewegen kun je door de Nether Lands navigeren.

Gebruikers kunnen niet alleen rondkijken in de wereld, maar ook acties uitvoeren. Door op het scherm te tikken kun je bijvoorbeeld blokken mijnen, resources verzamelen en wapens maken. Ook zit er een game verbonden aan de portal. Wie de game helemaal uitspeelt, maakt kans op een massief 18-karaats gouden vierkante Doritos-chip, die volgens de organisaties een waarde van duizend euro heeft.

De portal staat slechts één dag op het Museumplein in Amsterdam. Op 28 maart is deze tussen 09.00 en 18.00 uur gratis te bezoeken. Daarnaast wordt de portal digitaal beschikbaar via meer dan 135 digitale schermen rondom bioscopen in Nederland, waarop een QR-code verschijnt die gescand kan worden. Wie de Nether Lands op 28 maart liever vanuit huis bezoekt, kan dat die dag doen via de website van Doritos.

De portal wordt neergezet in aanloop naar de bioscooprelease van A Minecraft Movie, die op 2 april verschijnt. In deze liveactionfilm komen vier mensen via een portaal in de Minecraft-wereld. Met behulp van hoofdpersonage Steve proberen zij te ontsnappen. Steve wordt door Jack Black gespeeld in de film. Verder doen Jason Momoa, Kate McKinnon, Jemaine Clement en Jennifer Coolidge mee.