ACM houdt ondanks bezwaar LG-boete om tv-prijsafspraken in stand

ACM houdt de boete die was opgelegd aan LG om het maken van verboden prijsafspraken in stand. LG had bezwaar aangetekend, maar dat bezwaar verklaart de toezichthouder ongegrond. De boete van 8 miljoen euro voor LG Benelux blijft dus staan.

LG is op meerdere punten in beroep gegaan tegen de boete, maar de ACM vindt dat deze bezwaren niet gegrond zijn of 'overeenkomen met de feiten'. "Ook na heroverweging constateert de ACM dat LG de consumentenverkoopprijzen voortdurend in de gaten hield en detailhandelaren aansprak en aanspoorde om de prijzen op het door LG gewenste niveau te brengen en te houden", schrijft de Autoriteit Consument & Markt.

De ACM gaf de boete een jaar geleden. De toezichthouder concludeerde dat LG van 2015 tot en met 2018 verboden prijsafspraken voor LG-tv's maakte met zeven detailhandelaren. De namen van deze winkels zijn niet genoemd. LG zei winkels welke prijzen ze moesten hanteren en gaf daarbij aan dat concurrenten dezelfde prijzen opgelegd zouden krijgen. Zo wisten winkels dat ze zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als ze de LG-prijzen zouden hanteren.

De winkels klaagden ook bij LG als een concurrent toch een lagere prijs aanbood, waarna LG contact opnam met de concurrent om ervoor te zorgen dat de prijs werd aangepast. LG koppelde dit later weer terug aan de klagende partij. Winkels kregen ook de vraag om kortingen niet te adverteren op prijsvergelijkingswebsites of online. Pas als een klant ging afrekenen, mocht die korting dan gecommuniceerd worden.

De ACM merkt op dat het fabrikanten niet verboden is om adviesprijzen te delen, maar hierbij mag 'op geen enkele manier druk worden uitgeoefend'. Een leverancier mag hierbij ook niet ingaan op klachten van winkels als concurrenten producten tegen een lagere prijs aanbieden. LG kan bij de rechtbank Rotterdam in beroep gaan tegen de boete. Samsung kreeg eerder om dezelfde reden een boete van de ACM, al viel die boete met 40 miljoen euro hoger uit vanwege de grotere omzet van Samsung.