Game-industrie ziet verkopen in 2020 sterk toenemen

De verkoop van games is dit jaar behoorlijk gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Zo werd in de maand juni in de Verenigde Staten 26 procent meer omzet gedraaid binnen de game-industrie dan een jaar eerder. De cijfers lijken ook van toepassing op Europa.

Er is onderzoek gedaan naar de Amerikaanse gamemarkt door onderzoeksbureau NPD, waarbij een medewerker van het bedrijf een aantal bevindingen uit het rapport plaatste op Twitter. Zo blijkt uit het onderzoek dat er in de Verenigde Staten in juni voor een bedrag van 1,2 miljard dollar aan gamebenodigdheden is verkocht, en dat betekent een stijging van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder, en de hoogste omzet in tien jaar tijd. Iets minder dan de helft daarvan bestaat uit gameverkopen. In het gehele jaar 2020 is tot nu toe 19 procent meer omzet gedraaid dan een jaar eerder.

Alhoewel het onderzoek zich alleen op de Verenigde Staten richtte en er niet naar Europa is gekeken, lijken de cijfers wel globaal van toepassing te zijn. Aangenomen wordt dat de wereldwijde coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat mensen meer games zijn gaan kopen, omdat ze gedwongen thuis moeten blijven. Dit blijkt ook uit onderzoeken die eerder dit jaar zijn uitgevoerd, zoals Tweaker JackAvery in de reacties aangeeft.

The Last of Us: Part II was in juni de bestverkopende game. Op plaats twee en drie staan respectievelijk Call of Duty: Modern Warfare en Animal Crossing: New Horizons. Volgens NPD is de verkoop van gamehardware niet gestegen; uit het onderzoek blijkt dat er aan hardware juist zo'n 17 procent minder is uitgegeven vergeleken met een jaar eerder.