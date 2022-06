M.2-behuizing met Thunderbolt en USB

In een artikel over M.2-naar-USB-adapters vergeleken we laatst de diverse controllerchips die beschikbaar zijn. Thunderbolt speelde daarin nog geen rol, maar communitylid pmeter wees ons op het bestaan van de Orico M2V01, een externe ssd-behuizing die zowel Thunderbolt als USB ondersteunt. Daar betaal je dan wel al gauw 150 euro voor. Zijn de snelheden die forse prijs waard en werkt de Orico M2V01 in de praktijk ook een beetje? Wij hebben het getest.

Thunderbolt-ssd's konden tot nu toe op weinig interesse rekenen. Ze bestaan al een tijdje; ondergetekende reviewde alweer vier jaar geleden de Samsung X5, maar ze hebben als voornaamste nadeel dat ze niet backwards compatible zijn met USB. Op een laptop met alleen USB-C of zelfs op een USB-C-smartphone kun je dus helemaal niet bij je data. Daardoor zijn ze eigenlijk alleen bruikbaar voor bijvoorbeeld creatieve professionals die uitsluitend Thunderbolt-compatibele hardware gebruiken, waarbij het effectief vooral om mensen in het Mac-ecosysteem zal gaan.

Controllers die zowel Thunderbolt als USB ondersteunen, bestaan vooralsnog niet. Fabrikanten moeten dus een trucje uithalen om dit toch voor elkaar te krijgen. In de Orico-behuizing zit niet alleen een Intel-controller voor de Thunderbolt-verbinding, maar ook een NVMe-naar-USB-chip van JMicron. Daardoor kun je op veel meer pc's, zij het op een iets lagere snelheid, toch bij je opgeslagen bestanden.

We vonden Orico helaas niet bereid om een sample van de M2V01-behuizing te verstrekken, dus hebben we er zelf een aangekocht. Als je hem morgen al in huis wil hebben, kan dat op het moment van schrijven voor 189,99 euro bij Amazon.nl, maar wie wat meer geduld heeft, kan het kastje ook bestellen bij Orico's officiële AliExpress-winkel voor rond de 140 euro (inclusief btw). Overigens verkoopt ook Delock een technisch zeer vergelijkbare oplossing, maar die is nog duurder.