E3-gamebeurs keert in 2023 terug naar Los Angeles als het aan ESA-directeur ligt

De gamebeurs E3 keert volgend jaar terug, zowel fysiek als online zegt de directeur van de Entertainment Software Association. De gamebeurs wordt jaarlijks door de ESA georganiseerd in Los Angeles, maar kon de afgelopen paar jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

In een interview met de Washington Post vertel ESA-topman Stan Pierre-Louis dat hij verwacht in 2023 weer een E3 te organiseren. Hij zegt dat de beurs in een 'hybride' vorm gaat plaatsvinden, met zowel online evenementen als een fysieke beurs op locatie.

Pierre-Louis zegt in het interview dat "we enthousiast zijn om terug te komen in 2023 met zowel een digitaal als fysiek evenement. Hoewel we de digitale evenementen ook waarderen vanwege het grote bereik, weten we dat mensen heel graag weer willen samenkomen, om elkaar weer in levende lijve te kunnen zien om over games te praten".

E3 werd ook dit jaar afgelast, net als in de afgelopen drie jaar vanwege covid-19. De beurs bestaat sinds 1995 en gamebedrijven doen er doorgaans grote aankondigingen over games en consoles.