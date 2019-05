92 gemeenten krijgen EU-beurs van 15.000 euro voor gratis wifihotspots

Vijftien Nederlandse gemeenten krijgen van de Europese Unie een beurs van 15.000 euro om wifihotspots op openbare plekken op te zetten. In België zijn dat 77 gemeenten. Dat gebeurt in het kader van het Wifi4EU-initiatief.

Dat initiatief moet openbare wifi wijder verspreid maken in ruimtes als gemeentehuizen, bibliotheken, musea en parken. In deze tweede ronde van het initiatief is het budget in totaal 51 miljoen euro, wat naar 3400 Europese gemeentes gaat. In de eerste ronde ging het om 120 miljoen euro aan budget. In totaal krijgen bijna 9000 gemeentes een dergelijke beurs, aldus Europa.

De Nederlandse gemeentes die de beurs ontvangen, zijn Bergen (Limburg), Cranendonck, Cuijk, Delft, Den Helder, Eindhoven, Hattem, Heusden, Hof van Twente, Langedijk, Maastricht, Noordenveld, Waddinxveen, West Maas en Waal en Winterswijk. De Belgische gemeentes zijn te vinden in pdf-formaat.

Het Wifi4EU-programma werkt op basis van een 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-systeem, maar ieder land kan in ieder geval 15 beurzen krijgen. Ook ditmaal ging het hard met de aanmeldingen. De Europese Commissie meldt dat er aanmeldingen binnen zijn gekomen vanuit alle verkiesbare landen: de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Duitsland, Italië en Spanje hebben het maximum van 510 gemeentes aangetikt. Binnen een minuut na opening van de registraties was bijna 98 procent van de beurzen geclaimd.

Later dit jaar wordt er nog een aanmeldingsronde voor Wifi4EU gehouden. Daarna volgen er nog meer, maar de Europese Commissie vermeldt niet hoeveel.