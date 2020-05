Zoom neemt cryptografieplatform Keybase over

Zoom heeft cryptografieplatform Keybase gekocht. De videobelmaker heeft een onbekend bedrag voor Keybase neergelegd zodat Zoom-gesprekken in de toekomst worden voorzien van betere beveiliging en versleuteling.

Zoom wil met Keybase eind-tot-eindversleuteling inbouwen in videogesprekken op het platform. Het bedrijf werkt aan een optie om die encryptie bij betaalde accounts aan te bieden, schrijft het in een blogpost. Gebruikers kunnen in dat geval een publieke cryptografische sleutel genereren die bij Zoom wordt opgeslagen. Bij het opzetten van een gesprek wordt er dan een eenmalige symmetrische sleutel gegenereerd door de host die die kan delen met andere deelnemers in een gesprek.

Keybase is een platform dat onder andere dat soort publieke keys genereert. Wat Keybase precies gaat doen binnen Zoom is niet helemaal duidelijk. "Uiteindelijk ligt de toekomst van Keybase in de handen van Zoom, en we zullen zien waar dat ons naartoe leidt", schrijft Keybase op zijn eigen website.

Onder de samenwerking wordt Keybase een bedrijfsonderdeel binnen Zoom. Keybase-medeoprichter Max Krohn gaat het beveiligingsteam van Zoom aansturen. Keybase heeft zo'n 25 medewerkers en bestaat sinds 2014. Het is niet bekend wat de overnameprijs was.

Zoom kwam de laatste maanden vaak onder vuur te liggen vanwege meerdere beveiligingsincidenten. Sindsdien heeft het bedrijf de ontwikkeling van nieuwe features tijdelijk gepauzeerd om alleen nog aandacht te geven aan beveiligingsfuncties. Inmiddels heeft Zoom ook een adviesraad van beveiligingsexperts in het leven geroepen.