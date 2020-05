Zoom sluit overeenkomst met staat New York over beveiligingsbeleid

Zoom heeft afspraken gemaakt met de openbaar aanklager van de staat New York, waardoor onder meer het onderwijs de videobeldienst weer mag gebruiken. Er is onder meer afgesproken dat Zoom een hoofd beveiliging aanstelt die zorgt dat persoonsgegevens veilig blijven.

Op de website van de staat New York staat uitgelegd wat Zoom en de openbaar aanklager met elkaar hebben afgesproken. Zoom heeft beloofd dat het een uitgebreid pakket aan maatregelen treft om de beveiliging op te schroeven. Als onderdeel daarvan wordt een hoofd beveiliging aangesteld, die onder andere een risicoanalyse moet doen om te bekijken waar de beveiliging kan worden verbeterd. Dat wordt dan onder andere gedaan met verbeterde encryptie, en daarnaast krijgen gebruikers meer privacyinstellingen.

Ook moet Zoom elk jaar een penetratietest doen om te bekijken hoe het met de beveiliging is gesteld. Er moet eveneens een mogelijkheid komen voor gebruikers om ongewenst gedrag te melden. Met deze beloftes mag Zoom in New York weer worden gebruikt in het onderwijs. Eerder verbood de staat dat, vanwege de beveiligingsbezwaren in de software.

Zoom is al weken in het nieuws vanwege problemen met de beveiliging. De videobeldienst werd kort na het uitbreken van de coronacrisis populair, en zag zijn gebruikersaantal snel stijgen. Onlangs werd bekend dat Zoom het bedrijf Keybase overneemt, waarmee het zijn beveiligingsfeatures wil verbeteren.