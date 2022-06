Chinees bedrijf klaagt Apple aan voor patentinbreuk rondom Siri

Het Chinese bedrijf Shanghai Zhizhen heeft Apple in China aangeklaagd voor patentinbreuk. Shanghai Zhizhen claimt dat Apple inbreuk maakt op een spraakassistent-patent van het Chinese bedrijf en wil omgerekend 1,2 miljard euro schadevergoeding en een verkoopverbod.

Het Chinese bedrijf, ook wel bekend als Xiao-i, zegt volgens Reuters in 2004 een patent te hebben aangevraagd voor een spraakassistent. In 2009 werd dit patent aldus Reuters in China aan het bedrijf toegekend. De Wall Street Journal zegt dat het bedrijf claimt dat het patent een vergelijkbaar technisch ontwerp omschrijft als Siri heeft.

Xiao-i eist een schadevergoeding van omgerekend 1,2 miljard euro en wil dat Apple niet langer producten produceert en verkoopt die inbreuk maken op het patent. Mocht het Chinese bedrijf de rechtszaak winnen, dan kan Apple een groot deel van haar producten niet langer aanbieden in China. Het land is een belangrijke markt voor Apple. Het Amerikaanse bedrijf zegt in een reactie 'teleurgesteld' te zijn dat Xiao-i weer een rechtszaak is gestart en dat Siri geen inbreuk maakt in hun patenten.

Het is niet voor het eerst dat de twee bedrijven elkaar treffen in de Chinese rechtszaal. Acht jaar geleden klaagde Xiao-i Apple al aan, vanwege dezelfde patentinbreuk. Afgelopen juni verklaarde het hoogste gerechtshof in China dat het Xiao-i-patent geldig was. Volgens de WSJ zou de Chinese rechter een voorwaardelijke verkoopstop kunnen afroepen op de Apple-producten tot er een uitspraak is. Tegelijkertijd noemt de krant de kans daarop klein, omdat dergelijke verkooprestricties aan strenge voorwaarden moeten voldoen.