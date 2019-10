Kik Messenger gaat verder met nieuwe eigenaar

Het bedrijf MediaLab heeft te kennen gegeven dat het Kik Messenger overneemt en verder zal ontwikkelen. De chatapplicatie wordt overgenomen van Kik Interactive, dat zich in de toekomst zal richten op de eigen cryptomunt Kin.

In een bericht op zijn website meldt Kik dat zijn gelijknamige chatapplicatie is overgenomen door MediaLab. Die laat weten dat het de software verder wil ontwikkelen, waardoor de toekomst van Kik Messenger dus verzekerd lijkt. Het is niet bekend hoeveel MediaLab heeft betaald voor de overname.

Daarnaast heeft MediaLab nog een aantal ideeën voor de verdere ontwikkeling van Kik openbaar gemaakt. Zo moeten de chatgroepen groter gemaakt kunnen worden, en moet er een manier komen om inactieve admins te verwijderen. Ook moet de applicatie sneller worden en minder bugs bevatten. Spam en andere ongewenste berichten moeten juist uit de applicatie worden verwijderd.

Kik Interactive gaf vorige maand aan dat het zich in de toekomst voornamelijk zou richten op het ontwikkelen van de eigen digitale munt Kin. Dat betekent dat er geen ruimte meer was voor het ontwikkelen van de chatapplicatie, waardoor het voortbestaan in gevaar kwam. Vorige week liet Kik al weten dat het verwachtte een nieuwe eigenaar te vinden voor zijn chatapp.