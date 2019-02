Panasonic onthult FZ1000 II-bridgecamera en TZ95-compactcamera

Panasonic heeft de opvolger van de in 2014 uitgebrachte FZ1000 aangekondigd. De Japanse fabrikant heeft daarnaast ook de kleinere TZ95-camera aangekondigd. Beide camera's zijn grotendeels vergelijkbaar met hun voorgangers.

Panasonic heeft geen grote wijzigingen doorgevoerd bij de FZ1000 II. De bridgecamera heeft nog altijd een 1"-sensor met een 20,1 megapixelresolutie en een objectief met een zoombereik van 25 tot 400mm in een fullframe-equivalent, met een variabel diafragma van f/2.8 tot 4.0. Ook de 4k-filmfunctie met maximaal 30 fps is onveranderd.

Verder is de 4k-fotofunctie toegevoegd. Deze functie, die onder meer al in de G7-systeemcamera zit, maakt het mogelijk om achteraf uit een korte filmopname afzonderlijke frames te halen en deze op te slaan als foto. Ook krijgen gebruikers de mogelijkheid om achteraf het focuspunt te kiezen.

De zoeker heeft nog altijd een oledscherm met een resolutie 2,4 miljoen beeldpunten, maar de vergroting is toegenomen van 0,70 naar 0,74x. Het 3"-lcd op de achterkant heeft een iets hogere resolutie, van 921.000 naar 1,25 miljoen punten. Verder is dit scherm nog altijd geheel te draaien en naar voren te klappen via een scharnier aan de zijkant, maar Panasonic heeft het nu ook aanraakgevoelig gemaakt.

Ook de de maximale fotografeersnelheid van twaalf beelden per seconde met behoud van autofocus is onveranderd en de FZ1000 II beschikt wederom over beeldstabilisatie die moet compenseren tot vijf stops. De nieuwe versie ondersteunt nu ook bluetooth naast wifi en de accu kan via usb worden opgeladen.

Panasonic komt ook met de FZ95, de opvolger van de FZ90. De nieuwe compactcamera heeft nog altijd een 1/2,3"-sensor met een 20,3-megapixelresolutie en een objectief met bereik van 24-720mm in fullframe-equivalent. Ook het variabele diafragma is met f/3.3 tot f/6.4 onveranderd. Panasonic heeft de zogeheten Zoom Compositie Assistent-functie toegevoegd aan de nieuwe camera, waarmee gebruikers met een druk op de knop in staat moeten zijn om een subject te volgen bij snel uitzoomen.

De elektronische zoeker heeft een twee keer zo hoge resolutie: 2,33 miljoen beeldpunten. De voor het maken van selfies omhoog te klappen, aanraakgevoelige 3"-lcd op de achterkant heeft nog altijd een resolutie van 1,04 miljoen beeldpunten. Ook de TZ95 heeft nu bluetooth als nieuwe toevoeging en de accu is via usb op te laden. Verder behoort gps-taggen tot de mogelijkheden, al lijkt de camera daar geen eigen gps-chip voor te hebben. Panasonic heeft ook de 4k-fotofunctie aan de nieuwe compactcamera toegevoegd.

De FZ1000 II komt ergens begin april op de markt voor 849 euro. De Panasonic FZ95 komt eind april beschikbaar voor 449 euro.