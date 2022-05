Mobiele versie Google Street View krijgt functie om 'terug in de tijd' te kijken

Google voorziet Street View op Android en iOS van de mogelijkheid om oudere foto's te bekijken. Dat kon al vanuit de browser. Op sommige plekken kan tot 15 jaar terug in de tijd gekeken worden. Google toont ook een nieuwe compacte Street View-camera.

Nieuwe Street View-camera

Oudere foto's op Street View bekijken op Android en iOS kan door op het Street View-beeld te tikken en door vervolgens 'Meer datums weergeven' te kiezen. Onder in beeld verschijnen vervolgens oudere beelden van dezelfde plek, schrijft Google.

Google toont ook een nieuwe camera die volgend jaar gebruikt zal worden om nieuwe foto's te maken op meer plekken. De cameramodule weegt 7kg en is een stuk kleiner dan de huidige Street View-camera's op auto's, maar biedt volgens Google dezelfde beeldkwaliteit. De module kan ook op afgelegen plekken gebruikt worden waar auto's niet kunnen komen. Technische details over de camera geeft Google verder niet.

In de afgelopen vijftien jaar heeft Google 220 miljard foto's gemaakt voor Street View. Dat gebeurde in meer dan honderd landen. Sinds 2009 is Street View in Nederland beschikbaar en het land staat op de twintigste plek van meest bekeken landen op de Google-dienst. De top drie bestaat uit Indonesië, de Verenigde Staten en Japan. België staat niet in de top twintig.