Xiaomi introduceert een draadloze snellaadtechniek met een vermogen van 30W

Xiaomi heeft een nieuwe draadloze snellaadtechniek aangekondigd. De 'Mi Charge Turbo'-technologie kan een accu van 4000mAh volledig laden in 69 minuten. De techniek zal zijn debuut maken in de Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

De fabrikant heeft de technologie tijdens een eigen evenement onthuld, nadat hier vorige week al geruchten over gingen. De huidige topmodellen van Xiaomi ondersteunen al draadloos snelladen op 20W. Mi Charge Turbo verhoogt dit naar 30W. Xiaomi beweert dat de nieuwe snellaadtechniek een lege accu van 4000mAh in slechts 25 minuten kan laden tot vijftig procent. Een volledige lading duurt ongeveer 69 minuten. De nieuwe technologie biedt daarnaast verbeterde efficiëntie en minder hitteproductie.

Bovendien kunnen smartphones met Mi Charge Turbo ook functioneren als draadloos laadstation op 10W. Zo kan stroom worden gedeeld tussen meerdere apparaten met ondersteuning voor draadloos laden. De technologie maakt hiervoor gebruik van een soort dc/dc-omzetter. Bovendien maakt de nieuwe technologie gebruikt van bluetooth. Hiermee worden de data- en stroomoverdrachten van elkaar gescheiden. De meeste huidige technieken voor omgedraaid laden gaan tot 5W.

Mi Charge Turbo zal zijn debuut maken in de Xiaomi Mi 9 Pro 5G, die eveneens werd aangekondigd tijdens het evenement van Xiaomi. De Mi 9 Pro 5G zal een accucapaciteit van 4000mAh hebben, maar verdere specificaties zijn nog onbekend. Of het toestel naar Europa komt is ook niet bekend gemaakt.

Xiaomi kondigt daarnaast twee draadloze laadstations aan. Eén daarvan heeft ondersteuning voor Mi Charge Turbo en wordt gekoeld met een ventilator. De andere lader ondersteunt 20W-snelladen, maar kan opsporen waar de telefoon van de gebruiker zich op het oppervlak bevindt en verplaatst zo nodig de oplaadelektronica. Hierdoor maakt het niet uit hoe de telefoon op het station wordt neergelegd.





Verder geeft Xiaomi aan dat ze een draadloze snellaadtechniek van 40W aan het testen zijn. Ook is de fabrikant bezig met een laadtechniek via draad van 100W waarmee een accu van 4000mAh in zeventien minuten volledig wordt geladen.