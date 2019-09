Asus kondigt 14"-Chromebook C425 met Intel Core i5 aan

Asus heeft de Chromebook C425 aangekondigd, een Chromebook met een 14"-scherm met smalle randen en een full-hd-resolutie. De fabrikant levert bepaalde modellen met een touchscreen. De processor van de laptop is een niet nader aangeduide Intel Core i5.

De processor is een van de eigenschappen waarmee de Chromebook C425 zich moet onderscheiden van de concurrentie. De meeste Chromebooks bevatten Intel Pentiums of Celerons, zoals Celeron N4000- of Pentium Silver N5000-modellen, hoewel er ook Chromebooks met een Pentium Gold 4417U of de Intel Core i3-8130U uitkomen, zoals van Lenovo. De Asus C425 bevat een Core i5, al heeft Asus nog niet op vragen van Tweakers kunnen antwoorden om welk model het gaat. Bij Amazon staat bovendien een model met een Core m3-8100y te koop.

Asus combineert de processor met 8GB ram en 128GB aan emmc-opslag. Het 14"-scherm is omrand door bezels met een breedte van 5,5mm, waarmee de fabrikant tot een screen-to-body-ratio van 85 procent komt. Het scherm met full-hd-resolutie is 180 graden te kantelen en optioneel voorziet het bedrijf de laptop van een touchscreen.

Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting en de toetsen hebben een travelafstand van 1,4mm. Ter vergelijking: bij eerdere testen maten we een maximale travel van 0,57mm voor een Apple MacBook Pro 2018 15,4" en 1,37mm voor een Dell XPS 15 9570. Het touchpad van de Asus-Chromebook heeft een diagonaal van 6 inch.

De behuizing van de C425 heeft een dikte van 16,9mm en het gewicht bedraagt 1,3 kilogram. Er zijn twee usb 3.1 gen 1-poorten van het c-type aanwezig, aangevuld met een type a-poort en een micro-sd-sleuf. Een prijs heeft Asus nog niet genoemd.