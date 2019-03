Asus brengt Chromebook Flip C434 in april uit voor prijs vanaf 599 euro

Asus brengt de tijdens de CES aangekondigde Chromebook Flip C434 in april uit in de Benelux voor een adviesprijs vanaf 599 euro. De Chromebook-convertible heeft een 14"-scherm met dunne randen en een aluminium behuizing.

Er komen verschillende configuraties en de goedkoopste zal 599 euro kosten, meldt Asus. Welke hardware precies in dat model zit, is niet duidelijk. De maximale configuratie bestaat uit een Core i7-8500Y, 8GB ram en 128GB flashopslag. De opslagruimte kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is bevestigd met een scharnier dat 360 graden kan draaien. De Chromebook Flip is daarmee ook als een soort tablet te gebruiken. De Flip C434 heeft een 802.11ac-wifichip, stereoluidsprekers en twee usb-c-poorten. Ook is er een usb-a-aansluiting en de accu heeft een capaciteit van 48Wh.

De Chromebook Flip C434 draait op Googles Chrome OS en heeft ondersteuning voor Android-apps via de Play Store. Asus introduceerde het apparaat tijdens de CES-beurs begin dit jaar. In april moet de Chomebook-convertible te koop zijn in winkels en webshops in de Benelux.