Samsung Galaxy Note 10+

Er kwam dit jaar een extra toestel uit in de Galaxy S-serie: de S10e, en daar waren we enthousiast over. Ook de Note-serie bestaat dit jaar uit twee smartphones. Blijkbaar vindt Samsung dat er nu genoeg (prijs)ruimte is gecreëerd onder de absolute high-end modellen om een kleinere en goedkopere variant van de twee duurste Galaxy-series op de markt te brengen. Traditioneel gezien gaat de Note-serie echter uitsluitend over de grootste schermen. Daarom is het best opvallend dat er opeens een kleinere Note 10 is.

Daarnaast heeft Samsung een flink aantal nieuwe functies toegevoegd, waarvan we een eerste indruk hebben opgedaan. Zo zijn er heel wat zogeheten Air Actions bijgekomen, die je met de stylus kunt uitvoeren, en kun je live op gezichten tekenen in de camera-app. Op cameragebied is verder kunstmatige achtergrondonscherpte bij de videomodus een opvallende nieuwkomer en de videostabilisatie zou verder verbeterd zijn. Samsung meldde ons dan ook dat Note-gebruikers in relatie tot de gemiddelde gebruiker veel meer doen met video. Zo heeft Samsung zelfs een functie ingebouwd die voor vloggers is bedoeld.

Twee Notes en hun ontwerp

Gezien de afmetingen en het gewicht van de toestellen is de Note 10+ eigenlijk de opvolger van de Galaxy Note 9. Hij heeft dunnere bezels, waardoor de schermdiagonaal een stuk groter is. De kleinere Note 10 is een stuk minder lang dan de Galaxy Note 9, maar heeft tegelijk wel een bijna even groot scherm. Het toestel is ook een stuk lichter dan de Note 9 en bovendien zijn beide Note 10-toestellen lichter, al voel je dat verschil in het geval van de Note 10+ niet echt.

Toestel S10 Note 10 S10+ Note 9 Note 10+ Lengte (mm) 149,9 151,0 157,6 161,9 162,3 Breedte (mm) 70,4 71,8 74,1 76,4 77,2 Dikte (mm) 7,8 7,9 7,8 8,8 7,9 Gewicht (g) 157 168 175 201 196 Schermdiagonaal 6,1 6,3" 6,4 6,4" 6,8" Schermresolutie 1440x3040 1080x2280 1440x3040 1440x2960 1440x3040 Schermverhouding 19:9 19:9 19:9 18,5:9 19:9 Pixeldichtheid 550ppi 400ppi 522ppi 514ppi 495ppi Schermoppervlak (cm²) 93 99 103 104 115

Zoals je hierboven ziet, valt de Note 10 wat grootte betreft tussen de S10 en de S10+ in en is de Note 10+ net even wat groter dan de Note 9

Het ontwerp van de Note 10 en 10+ is een elegante verdere ontwikkeling van de vorm van de Note 9. Ten opzichte van de S-serie hebben recente Note-toestellen geen ronde, maar een platte onder- en bovenkant. Ook is het ontwerp ten opzichte van de Note 9 duidelijk anders. De boven- en onderkant zijn anders afgerond dan bij de Note 9, wat je vooral ziet aan de hoeken van deze smartphones. Samsung heeft vaarwel gezegd tegen de chamfered edges. De nieuwe Galaxy Note 10-toestellen zijn overigens dunner dan de Note 9. Samsung heeft er een millimeter afgeschaafd.

Galaxy Note 10+

De bezels onder en boven het scherm van de Note 10-toestellen zijn kleiner dan bij de Note 9. Van de bezel boven is het meest afgesnoept. Een van de dingen die dat mogelijk maken, is de oorluidspreker, die weg is. Het scherm zelf dient nu als luidspreker en dat is iets wat we vaker zien de laatste tijd. We hebben er nog niet uitgebreid naar kunnen luisteren, maar we hebben al ervaren dat het prima kan klinken.

Ook de irisscanner heeft het veld moeten ruimen, waardoor gezichtsontgrendeling naar de relatief onveilige Android-standaard met tweedimensionale herkenning is teruggebracht. We waren niet helemaal tevreden over de ontgrendeling van de Note 9 en dat kwam ook door de vingerafdrukscanner die vrij hoog op de achterkant zit. De vingerafdrukscanner zit bij de Note 10-telefoons achter het scherm, in plaats van achterop. Dat is in dit geval een goede keuze, want hij is beter bereikbaar. Bij korte telefoons vinden we de scanner achterop overigens prima, maar bij een groot toestel als een Note is het vaak minder ideaal. Gelukkig is de vingerafdrukscanner onder het scherm dezelfde optische scanner als die in de S10-toestellen en de snelheid is dan ook prima.

Wat zit er vaak nog meer in de bovenbezel? Natuurlijk, de frontcamera. Die zit nu in een gat in het scherm, net als bij de S10-modellen. In dit geval zit de camera echter in het midden van het scherm in plaats van aan de zijkant. Dat komt de symmetrie natuurlijk ten goede, maar onze eerste indruk is dat het wat ons betreft iets minder ideaal is als je video's of foto's bekijkt op het volledige scherm. In het midden van het scherm gebeurt namelijk meestal meer dan in de uithoeken.

Galaxy Note 10

De nieuwe Aura Glow-kleur van de Note 10-smartphones is bijzonder. We hebben nog geen toestel gezien dat zoveel verschillende kleuren kon aannemen in verschillende soorten licht. Dit weerspiegelt het high-end karakter van de telefoons, want of je het mooi vindt of niet, het geeft een luxe uitstraling. Er is immers duidelijk goed nagedacht over de manier waarop het licht breekt op de achterkant van dit toestel.

Een ander duidelijk verschil tussen de Note 10 en 10+ is de schermgrootte, maar ook de schermresolutie en daarmee de pixeldichtheid. De Note 10 heeft een relatief lage schermresolutie. Het is een langgerekt 1080p-scherm en de laatste Note die met die resolutie uitkwam, is de Galaxy Note 3. Toch is een pixeldichtheid van 400 pixels per inch niet slecht. Als je van zo dichtbij mogelijk focust met je ogen, kun je het verschil met een 1440p-scherm zien, maar normaal gesproken is dat op normale kijkafstand niet het geval. Het oledscherm van de Note 10+-toestellen heeft ondersteuning voor hdr10+, net als de Galaxy S10-serie, en ziet er als vanzelfsprekend weer piekfijn uit. Eigenlijk hoeven we daar bij Samsung geen woorden meer aan vuil te maken.

Een opvallende afwezige op de Note 10-toestellen is de 3,5mm-poort. Samsung heeft daar lang aan vastgehouden en net nu de trend van het weglaten van de poort niet echt door lijkt te zetten, haalt Samsung hem voor het eerst weg. De S10-serie heeft hem namelijk nog wel.

Je kunt de Note 10-toestellen wel nog gewoon draadloos opladen en bovendien zijn ze geschikt gemaakt voor Super Fast Charging met 45 watt. De lader die bij de toestellen zit, is maar 25 watt, dus Samsung ziet dit als een optie. Desgevraagd blijkt de reden daarvoor te zijn dat deze laadtechniek op de lange termijn niet geweldig gezond is voor de accu. Samsung raadt dan ook af om de 45W-lader elke dag te gebruiken, maar alleen als je hem echt nodig hebt. Op zich kunnen we daar wel inkomen, maar het is lastig te checken of deze redenering klopt. Hoe dan ook, laden met 25 watt is ook niet hemeltergend.

Vooral voor gamers en zware gebruikers is het interessant dat Samsung een andere soc in de Note 10-serie stopt dan in de S10-toestellen. De Exynos 9825 met het nieuwe 7nm-procedé met euv is zuiniger dan de Exynos 9820 die Samsung maakt op 8nm met traditionelere lithografie, en die in de S10-toestellen zit. Ook is er weer een vapor chamber ingebouwd. Het zou de dunste ooit zijn, volgens Samsung. Tijdens onze eerste aanrakingen bleek in elk geval dat het toestel niet te allen tijde superkoel blijft, want toen we een tijdje bezig waren, werd het best een beetje warm. Ook nieuw is dat de AI Game Booster de prestatie-instellingen van de Note 10(+) aan de game aanpast. Voor Farm Ville zal de processor dus trager zijn rondjes doen en zal de accu langer meegaan, terwijl de processor hoger geklokt zal worden bij Call of Duty: Mobile, dat als eerste op de Note 10 beschikbaar is volgens Samsung.

Nieuwe features

De Note-serie is voor degenen die een pennetje blieven, dus ligt de nadruk van Samsung daar ook op. Er is weer een aantal nieuwe functies voor de S Pen. Bij de Note 9 kon je voor het eerst het pennetje gebruiken om in de camera-app af te drukken en te wisselen naar de frontcamera. Daar zijn nu een paar nieuwe Air Gestures aan toegevoegd. Zo kun je het pennetje naar links en rechts dirigeren met het knopje ingedrukt om van modus te wisselen. Ook kun je zoomen door rondjes te tekenen met de knop ingedrukt. Dat laatste werkte alleen vaak niet zoals we wilden, maar wellicht is het wennen. De bedoeling is dat je het toestel ergens kunt neerzetten en bijvoorbeeld jezelf kunt fotograferen. Dat kan best handig zijn in specifieke situaties, hoewel we het bij de Note 9 niet enorm vaak hebben gebruikt.

Verder kun je handschrift nu in tekst omzetten. Dat ging tijdens onze hands-on goed en lekker snel, al moeten we nog testen hoe accuraat het precies is. Ook nieuw is dat je op het always on-scherm nu in verschillende kleuren kunt tekenen. Natuurlijk duiken we nog in alle nieuwe functies van de S Pen tijdens onze review, maar zo op het eerste gezicht zijn het geen enorm onmisbare nieuwe functies.

Camera, met focus op video

Ook de camera is natuurlijk erg belangrijk bij een toestel in de hoogste prijsklasse. De camera's zijn dezelfde als die op de Galaxy S10 en S10+. Daar hoeven we dus niet lang bij stil te staan, en de kwaliteit zal ook gelijkwaardig zijn. Een verschil is dat er een extra camera op de Note 10+ zit. Dat is geen camera waar je als gebruiker naartoe schakelt en mee fotografeert, maar een time-of-flightcamera.

De Note 10 en 10+ missen ook een camera ten opzichte van de Note 9, namelijk de tweede frontcamera van de S10+, die eveneens dient om diepte te zien. Nu zien we hem liever op de achterkant, ook omdat het cameragat voorop er groter van wordt, maar ergens is het vreemd om hem bij de peperdure Note 10-toestellen weg te laten.

De time-of-flightcamera achter op de Note 10+ heeft een paar voordelen. De eerste en meest voor de hand liggende is dat hij gebruikt wordt voor de Live Focus-modus, waarbij kunstmatige achtergrondonscherpte wordt gecreëerd. Dat werkt nu ook in de videomodus. Dit werkte niet helemaal vlekkeloos tijdens de previewsessie, maar de software was ook nog niet af. Bij de kleinere Note 10 kan dit ook, maar werkt het volgens Samsung minder goed. Ook kun je de time-of-flightsensor inzetten als je bijvoorbeeld wilt weten of bepaalde meubels in je huis passen. Volgens Samsung komen er steeds meer apps die dit ondersteunen. Of de extra time-of-flightsensor een waardevolle toevoeging is, gaan we hopelijk snel testen bij de review.

Een andere nieuwe functie is een stuk minder serieus en dat is 'AR doodle'. Je kunt nu behalve op foto's ook live op video's tekenen. Zo kun je een snor of bril op iemands hoofd tekenen, die dan ook op zijn of haar gezicht blijft zitten. Ook zou de elektronische stabilisatie zijn verbeterd en als je tijdens het schieten van een video inzoomt, wordt het omgevingsgeluid van bronnen die niet in beeld zijn, weggefilterd. Deze functie heet Zoom in mic.

De screencapturetool heeft eveneens een nieuwe feature gekregen. Je kunt nu het scherm opnemen, terwijl je hoofd met de frontcamera wordt opgenomen en in een cirkel bovenaan het scherm wordt getoond. Dat moet handig zijn voor vloggers. De functie werkte tijdens de hands-on makkelijk en goed.

Tot slot

We worden niet helemaal wild van de nieuwe features van de Note 10-serie, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de grote vernieuwingen vaak met de S-serie komen en die vernieuwingen zitten in principe allemaal op de Note 10(+). De functies die de Note 10(+) toevoegt, zijn specifieker. Zo zijn de S Pen-verbeteringen voor een kleiner publiek interessant en ook de focus op video is wat meer op een niche gericht.

Wat we na deze previewsessie kunnen zeggen, is dat de Note 10 en 10+ weer erg snelle en high-end telefoons zijn, die naar behoren lijken te werken, voor een hoge prijs. De prijs van de grotere Note+ is echter nog eens honderd euro omhooggegaan ten opzichte van de Note 9 en hoewel je daar standaard twee keer zoveel opslaggeheugen bij krijgt, is dat fors. De kleinere Note 10 is misschien wel de interessantste smartphone van de twee, aangezien die een adviesprijs van 950 heeft. Als je dus niet per se het allergrootste scherm wilt, maar het pennetje en de andere Note-specifieke features aantrekkelijk vindt, kun je hem misschien op den duur voor een relatief leuke prijs oppikken. Ook dit toestel heeft 256GB opslaggeheugen, maar wel maar liefst 4GB minder werkgeheugen. De tof-camera ontbreekt ook en de schermresolutie is lager, maar verder zijn de verschillen niet groot.

Binnenkort zullen we erachter komen hoe de toestellen zich in de praktijk gedragen en of er meer verschillen zijn tussen de twee Samsung-smartphones, bijvoorbeeld op het gebied van accuduur.