Game Freak, de Japanse ontwikkelaar van Pokémon-games, werkt aan een volwaardige Pokémon-rpg voor de Nintendo Switch. In de afgelopen jaren verschenen dergelijke games alleen voor de handhelds van Nintendo.

Nintendo kondigde de komst van de Pokémon-rpg kort aan tijdens zijn E3-presentatie. Er is nog geen informatie over het spel naar buiten gebracht, er is alleen verteld dat het nog meer dan een jaar zal duren voordat de game uitkomt.

Eind vorig jaar kwam Eurogamer met het bericht dat Game Freak werkt aan een project onder de codenaam Pokémon Stars. Dat zou een Switch-versie zijn van Pokémon Sun and Moon, de game die momenteel voor de 3DS verkrijgbaar is. Het is niet duidelijk of de aangekondigde game om dat project gaat.

Vorige week maakte Nintendo bekend dat Pókken Tournament Deluxe op 22 september uitkomt voor de Switch. Dat is een game die eerder uitkwam voor de Nintedo Wii U. Het is een vechtspel met Pokémon, maar geen volwaardige rpg zoals de Pokémon-games die in de afgelopen jaren op de Gameboy- en DS-handhelds verschenen.