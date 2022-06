Ontwikkelaar brengt Android 10-rom uit voor Nintendo Switch

Een ontwikkelaar heeft een custom rom op basis van Android 10 uitgebracht op de Nintendo Switch. De firmware is gebaseerd op LineageOS 17.1 en code voor de Nvidia Shield. Installeren werkt via Hekate en custom recovery TWRP.

De custom firmware ondersteunt over-the-air updates, zo blijkt uit de post van XDA-Developers-lid bylaws, die de custom firmware online zette. Gebruikers hebben een Switch nodig die ' RCM exploitable' is; in de praktijk gaat het daarbij om vroege versies van de Switch, want de exploit maakt gebruik van een bootrom-kwetsbaarheid die Nintendo in latere batches heeft gefixt.

Gebruikers moeten eerst de data van de Joy-Cons dumpen om ze te laten werken in de Android-firmware, daarna is het nodig om TWRP te flashen en de sd-kaart te partitioneren. Vanuit TWRP is vervolgens Android te installeren.

De firmware is grotendeels gebaseerd op het werk van ontwikkelaar Steel01, die de Nvidia Shield van aangepaste firmware voorziet. Dat kan, omdat de Shield ook een Nvidia Tegra-soc aan boord heeft. Anderhalf jaar geleden kwam er voor het eerst een versie van Android voor de Switch beschikbaar.