Door Sander van Voorst, donderdag 6 april 2017 10:16, 12 reacties • Feedback

Uit het rapport van de Rotterdamse rekenkamer zou blijken dat de gemeente niets heeft gedaan met aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Daardoor zou burgemeester Aboutaleb gevaar lopen, doordat zijn agenda en e-mail toegankelijk zijn voor kwaadwillenden.

Twee jaar geleden toonde beveiligingsbedrijf Fox-IT volgens de krant al aan dat de e-mail en de agenda van burgemeester Aboutaleb toegankelijk zijn voor kwaadwillenden. Nu dit nog steeds het geval is, is het mogelijk om vast te stellen waar hij zich 'van uur tot uur bevindt', waardoor 'reële risico's op fysieke onveiligheid' ontstaan. De agenda van de burgemeester is geheim. Dezelfde risico's zouden gelden voor andere politici binnen de gemeente Rotterdam.

De Volkskrant publiceert deze bevindingen van de rekenkamer op basis van het rapport dat in handen is van de krant. Zo blijkt dat de rekenkamer twee jaar geleden al dezelfde kwetsbaarheden heeft vastgesteld als nu weer in het rapport naar voren komen. In totaal zou het gaan om zevenhonderd 'zwakheden in systemen en applicaties'. Hierdoor zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om toegang te krijgen tot de verschillende systemen voor het besturen van bruggen en verkeerslichten, die vaak gebruikmaken van een enkel wachtwoord. Ook waren werkstations toegankelijk voor personen die gemeentelijke panden binnenliepen.

De gemeente Rotterdam verzet zich tegen de publicatie van het rapport en wil dat delen ervan 'anders worden verwoord'. Er werd gedreigd met een rechtszaak als de publicatie van het rapport in zijn huidige vorm zou plaatsvinden. Daarop werd de publicatie een week uitgesteld. De gemeente laat aan de krant weten dat het 'niet openbaar maken van onderdelen van het rapport in verband met mogelijke risico's voor de Rotterdammers en onze medewerkers plaatsvindt'. Eerder stelde de gemeente al dat er sprake is van een reëel risico, omdat 'servers van de ict-infrastructuur vierhonderd tot vierduizend keer per week aangevallen worden'.